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Где и во сколько в минских храмах пройдут рождественские богослужения

  • 5.01.2020, 21:38
  • 1,093
Где и во сколько в минских храмах пройдут рождественские богослужения

Службы в храмах начнутся 6 января — в Сочельник.

Расписание богослужений в православных храмах столицы и Минского района на Рождественский сочельник и Рождество Христово 2020 года размещено на сайте Минской епархии.

В храмах городских благочиний Минской епархии праздничные службы пройдут по следующему расписанию:

Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3)

6 января (понедельник)

16:00 – Исповедь

17:30 – Всенощное бдение

23:40 – Часы 3-й, 6-й

7 января (вторник)

00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

06:30 – Исповедь

06:40 – Часы 3-й, 6-й

07:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя)

08:30 – Исповедь

09:40 – Часы 3-й, 6-й

10:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)

Петропавловский собор (ул. Раковская, 4)

6 января (понедельник)

17:30 – Исповедь

18:00 – Всенощное бдение

7 января (вторник)

00:00 – Исповедь

02:00 – Часы 3-й, 6-й

02:20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

06:30 – Исповедь

06.30 – Часы 3-й, 6-й

07:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя)

09:30 – Исповедь

09:30 – Часы 3-й, 6-й

10:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)

Храм Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29А)

6 января (понедельник)

20:30 – Исповедь

21:00 – Всенощное бдение

7 января (вторник)

00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

09:30 – Исповедь

09:40 – Часы 3-й, 6-й

10:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

15:00 – Великая вечерня

Храм в честь Оптинских старцев (приход преподобного Серафима Саровского, ул. Космонавтов, 24)

6 января (понедельник)

16:00 – Исповедь

18:00 – Всенощное бдение

23:40 — Часы 3-й, 6-й

7 января (вторник)

00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

08:40 – Часы 3-й, 6-й

09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя)

Приход храма апостола Андрея Первозванного (ул. Малинина, 19)

6 января (понедельник)

17:45 – Всенощное бдение

18:00 – Исповедь

22:00 – Исповедь

23:40 – Часы 3-й, 6-й

7 января

00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

08:30 – Исповедь

08:40 – Часы 3-й, 6-й

09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

17:45 – Великая вечерня с акафистом Рождеству Христову

Приход храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Партизанский пр-т, 147)

6 января (понедельник)

16:00 – Исповедь

17:00 – Всенощное бдение

7 января (вторник)

08:40 – Часы 3-й, 6-й

09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя)

Приход храма святителя Кирилла Туровского (при Духовном образовательном центре Белорусской православной Церкви, ул. Зыбицкая, 27)

6 января (понедельник)

17:50 – Исповедь

18:00 – Всенощное бдение

23:30 – Исповедь

23:45 – Часы 3-й, 6-й

7 января (вторник)

00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

08:20 – Исповедь

08:30 – Часы 3-й, 6-й

09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

15:00 – Великая вечерня

Приход в честь Рождества Иоанна Предтечи (ул. Стахановская, 32)

6 января (понедельник)

21:00 – Исповедь

22:00 – Всенощное бдение

23:40 – Часы 3-й, 6-й

7 января (вторник)

00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

07:30 – Исповедь

08:00 – Часы 3-й, 6-й

08:30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя)

Приход храма Архангела Михаила (ул. Янковского, 2)

6 января (понедельник)

18:00 – Всенощное бдение

22:30 – Исповедь

23:40 – Часы 3-й, 6-й

7 января (вторник)

00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

08:00 – Исповедь

08:40 – Часы 3-й, 6-й

09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)

Приход храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (ул. Притыцкого, 65)

6 января (понедельник)

21:00 – Всенощное бдение

21:10 – Исповедь

23:40 – Часы 3-й, 6-й

7 января (вторник)

00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

09:30 – Исповедь

09:30 – Часы 3-й, 6-й

10:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)

Церковь Успения Пресвятой Богородицы (пересечение ул. Зеленолугской и пер. Боровецкого)

6 января (понедельник)

18:00 – Всенощное бдение

23:00 – Исповедь

23:40 – Часы 3-й, 6-й

7 января (вторник)

00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

10:00 – Обедница. Исповедь. Поздравление детей

Приход храма равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая, 47)

6 января (понедельник)

17:00 – Всенощное бдение

19:30 – Исповедь

7 января (вторник)

00:00 – Часы 3-й, 6-й

00:20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

10:00 – Обедница

Церковь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (ул. Карастояновой, 14)

6 января (понедельник)

17:45 – Исповедь

18:00 – Всенощное бдение

20:30 – Исповедь

23:40 – Часы 3-й, 6-й

7 января (вторник)

00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

08:30 – Исповедь

08:40 – Часы 3-й, 6-й

09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)

18:00 – Великая вечерня с акафистом Рождеству Христову

Приход храма благоверного князя Александра Невского (ул. Козлова, 11)

6 января (понедельник)

18:00 – Всенощное бдение

20:30 – Исповедь

7 января (вторник)

00:00 – Часы 3-й, 6-й

00:20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

08:30 – Исповедь

08:40 – Часы 3-й, 6-й

09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)

Приход храма Собора Белорусских Святых (ул. Руссиянова, 9, 2-й этаж, один вход с почтой)

6 января (понедельник)

22:00 – Всенощное бдение

23:30 – Исповедь

23:40 – Часы 3-й, 6-й

7 января (вторник)

00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

09:30 – Исповедь

09:40 – Часы 3-й, 6-й

10:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

Храм преподобномученика Афанасия Брестского (ул. Рогачевская, 8А)

6 января (понедельник)

17:00 – Исповедь

17:00 – Всенощное бдение

23:30 – Часы 3-й, 6-й

7 января (вторник)

00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

08:30 – Исповедь

08:40 – Часы 3-й, 6-й

09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

Приход храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (ул. Менделеева, 2)

6 января (понедельник)

17:30 – Всенощное бдение

22:00 – Исповедь

23:00 – Часы 3-й, 6-й

23:30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

7 января (вторник)

09:30 – Исповедь

09:40 – Часы 3-й, 6-й

10:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя)

17:00 – Великая вечерня

Храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (ул. Грушевская, 50)

6 января (понедельник)

18:00 – Исповедь

18:00 – Всенощное бдение

7 января (вторник)

08:30 – Часы 3-й, 6-й

09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

Храм в честь святого праведного страстотерпца Евгения Боткина (ул. Железнодорожная, 23Г)

6 января (понедельник)

22:00 – Исповедь

22:00 – Всенощное бдение

7 января (вторник)

00:00 – Часы 3-й, 6-й

00:20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

Храм преподобных Кирилла и Марии Радонежских (прихода преподобного Сергия Радонежского, ул. Каролинская, 7)

6 января (понедельник)

21:00 – Всенощное бдение

23:30 – Часы 3-й, 6-й

7 января (вторник)

00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

10:00 – Исповедь

10:00 – Часы 3-й, 6-й

10:30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)

Храм в честь мученика младенца Гавриила Белостокского (приход в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, ул. Карпова, 1)

6 января (понедельник)

18:00 – Всенощное бдение

20:00 – Исповедь

7 января (вторник)

09:30 – Исповедь

09:40 – Часы 3-й, 6-й

10:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)

Церковь Преображения Господня (проспект газеты «Правда», 31)

6 января (понедельник)

18:00 – Всенощное бдение

23:40 – Часы 3-й, 6-й

7 января (вторник)

00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

09:30 – Исповедь

09:40 – Часы 3-й, 6-й

10:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)

Приход храма священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33)

6 января (понедельник)

18:00 – Всенощное бдение

19:30 – Исповедь

23:40 – Часы 3-й, 6-й

7 января (вторник)

00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

Приход храма равноапостольной княгини Ольги (пр. Партизанский, 17)

6 января (понедельник)

18:00 – Всенощное бдение

19:30 – Исповедь

23:40 – Часы 3-й, 6-й

7 января (вторник)

00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

09:30 – Исповедь

09:30 – Часы 3-й, 6-й

10:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

Церковь праведной Софии Слуцкой (ул. Казинца, 108)

6 января (понедельник)

08:00 – Царские часы и изобразительны

08:30 – Исповедь

09:00 – Великая вечерня в соединении с Божественной литургией свт. Василия Великого

18:00 – Всенощное бдение

7 января (вторник)

00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

07:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя)

10:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)

Храм святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Бурдейного, 22)

6 января (понедельник)

21:00 – Исповедь

22:00 – Всенощное бдение

7 января (вторник)

00:00 – Часы 3-й, 6-й

00:20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

Свято-Елисаветинский монастырь (ул. Выготского, 6)

6 января (понедельник)

17:30 – Исповедь

18:00 – Всенощное бдение (Державный храм)

7 января (вторник)

00:00 – Исповедь (Державный храм)

00:40 – Часы 3-й, 6-й

01:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная, Державный храм)

06:40 – Часы 3-й, 6-й

07:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя, (Елисаветинский храм))

08:40 – Часы 3-й, 6-й

09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя, Державный храм)

ХРАМЫ РАЙОННЫХ БЛАГОЧИНИЙ МИНСКОЙ ЕПАРХИИ

Храм апостолов Петра и Павла (Минский район, аг. Сеница, ул. Прилукская, 2)

6 января (понедельник)

17:00 – Всенощное бдение

23:00 – Исповедь

23:40 – Часы 3-й, 6-й

7 января (вторник)

00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

11:30 – Молебен празднику Рождества Христова

12:00 – Детский рождественский утренник

Храм Святого Духа (Минский р-н, пос. Самохваловичи, ул. Калинина, 7)

6 января (понедельник)

17.00 – Всенощное бдение

7 января (вторник)

00:00 – Исповедь

00:00 – Часы 3-й, 6-й

00:30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

11:00 – Молебен. Выступление воскресной школы

Храм святителя Димитрия Ростовского (Минский р-н, п. Михановичи, ул. Школьная, 10)

6 января (понедельник)

18:00 – Всенощное бдение

7 января (вторник)

08:30 – Исповедь

08:40 – Часы 3-й, 6-й

09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

Приход храма Архистратига Михаила (Минский р-н, д. Новый Двор, ул. Центральная, 5)

6 января (понедельник)

22:00 – Исповедь

23:00 – Всенощное бдение

7 января (вторник)

01:00 – Часы 3-й, 6-й

01:30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

03:00 – Праздничная трапеза

Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы (Минский р-н, д. Прилуки, ул. Больничная, 8)

6 января (понедельник)

18:00 – Всенощное бдение

20:00 – Исповедь

23:40 – Часы 3-й, 6-й

7 января (вторник)

08:25 – Часы 3-й, 6-й

09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя)

Приход храма Успения Пресвятой Богородицы (Минский р-н, д. Крупица, ул. Слуцкая, 2)

6 января (понедельник)

18:00 – Всенощное бдение

20:00 – Исповедь

7 января (вторник)

08:55 – Исповедь

09:10 – Часы 3-й, 6-й

09:30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

Приход храма святителя Лаврентия Туровского (Минский р-н, п.о. Щомыслица, ул. Кирюнникова, 30Б)

6 января (понедельник)

18:00 – Всенощное бдение

7 января (вторник)

08:30 – Исповедь

08:30 – Часы 3-й, 6-й

09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы (Минский р-н, д. Тарасово, ул. Рождественская, 2)

6 января (понедельник)

16:00 – Царские часы и изобразительны

18:00 – Всенощное бдение

18:00 – Исповедь

7 января (вторник)

08:00 – Исповедь

08:40 – Часы 3-й, 6-й

09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)

Приход храма Святого Духа (Минский р-н, аг. Гатово, ул. Металлургическая, 16Б)

6 января (понедельник)

22:00 – Всенощное бдение

23:40 – Часы 3-й, 6-й

7 января (вторник)

00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

11:00 – Обедница

Приход храма Вознесения Господня (Минский р-н, аг. Ждановичи, ул. Подлесная, 6)

6 января (понедельник)

18:00 – Всенощное бдение

7 января (вторник)

09:00 – Исповедь

09:30 – Часы 3-й, 6-й

10:00 – Божественная литургия

Храм великомученика Димитрия Солунского (приход в честь Рождества Пресвятой Богородицы, Минский р-н, д. Старое Село, ул. Центральная, 52А)

6 января (понедельник)

18:00 – Всенощное бдение

23:00 – Исповедь

7 января (вторник)

00:00 – Часы 3-й, 6-й

00:20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

09:00 – Исповедь

09:40 – Часы 3-й, 6-й

10:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)

12:00 – Праздничное выступление в церковном доме «Икос»

Храм Святой Живоначальной Троицы (Минский р-н, аг. Хатежино, ул. Центральная, 9)

7 января (вторник)

08:00 – Исповедь

08:40 – Часы 3-й, 6-й

09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

Приход храма святителя Феодосия Черниговского (Минский р-н, д. Петришки, ул. Центральная, д. 7)

6 января (понедельник)

17:00 – Всенощное бдение

19:30 – Исповедь

7 января (вторник)

08:00 – Исповедь

08:30 – Часы 3-й, 6-й

09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

Храм иконы Божией Матери «Млекопитательница» (Минский р-н, д. Околица, ул. Шоссейная, 10

6 января (понедельник)

23:00 – Исповедь

23:40 – Часы 3-й, 6-й

7 января (вторник)

00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

10:00 – Праздничный молебен

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Минский р-н, аг. Лесной, д. 20)

6 января (понедельник)

17:00 – Всенощное бдение

23:30 – Исповедь

23:40 – Часы 3-й, 6-й

7 января (вторник)

00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

08:30 – Исповедь

08:30 – Часы 3-й, 6-й

09.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

Приход храма Воздвижения Креста Господня (Минский р-н, д. Королев Стан, пер. Воскресенский, 1)

6 января (понедельник)

16:00 – Всенощное бдение

23:40 – Часы 3-й, 6-й

7 января (вторник)

09:00 – Исповедь

09:40 – Часы 3-й, 6-й

Приход храма святителя Николая Чудотворца (Минский р-н, д. Валерьяново, ул. Городская, 10)

6 января (понедельник)

17:30 – Всенощное бдение

19:00 – Исповедь

7 января (вторник)

09:00 – Исповедь

09:00 – Часы 3-й, 6-й

09.30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)

Приход храма Успения Пресвятой Богородицы (Минский р-н, п. Колодищи, ул. Волмянский Шлях, 72)

6 января (понедельник)

17:00 – Всенощное бдение

7 января (вторник)

08:00 – Исповедь

08:00 – Часы 3-й, 6-й

08:30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя)

Храм святого пророка Ильи (Минский р-н, д. Касынь, пер. Западный, 13)

6 января (понедельник)

06:00 – Великая вечерня в соединении с Божественной литургией свт. Василия Великого

18:00 – Всенощное бдение

7 января (вторник)

08:00 – Исповедь

08:00 – Часы 3-й, 6-й

08:30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).


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