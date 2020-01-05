Где и во сколько в минских храмах пройдут рождественские богослужения
- 5.01.2020, 21:38
- 1,093
Службы в храмах начнутся 6 января — в Сочельник.
Расписание богослужений в православных храмах столицы и Минского района на Рождественский сочельник и Рождество Христово 2020 года размещено на сайте Минской епархии.
В храмах городских благочиний Минской епархии праздничные службы пройдут по следующему расписанию:
Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3)
6 января (понедельник)
16:00 – Исповедь
17:30 – Всенощное бдение
23:40 – Часы 3-й, 6-й
7 января (вторник)
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
06:30 – Исповедь
06:40 – Часы 3-й, 6-й
07:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя)
08:30 – Исповедь
09:40 – Часы 3-й, 6-й
10:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)
Петропавловский собор (ул. Раковская, 4)
6 января (понедельник)
17:30 – Исповедь
18:00 – Всенощное бдение
7 января (вторник)
00:00 – Исповедь
02:00 – Часы 3-й, 6-й
02:20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
06:30 – Исповедь
06.30 – Часы 3-й, 6-й
07:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя)
09:30 – Исповедь
09:30 – Часы 3-й, 6-й
10:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)
Храм Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29А)
6 января (понедельник)
20:30 – Исповедь
21:00 – Всенощное бдение
7 января (вторник)
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
09:30 – Исповедь
09:40 – Часы 3-й, 6-й
10:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
15:00 – Великая вечерня
Храм в честь Оптинских старцев (приход преподобного Серафима Саровского, ул. Космонавтов, 24)
6 января (понедельник)
16:00 – Исповедь
18:00 – Всенощное бдение
23:40 — Часы 3-й, 6-й
7 января (вторник)
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
08:40 – Часы 3-й, 6-й
09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя)
Приход храма апостола Андрея Первозванного (ул. Малинина, 19)
6 января (понедельник)
17:45 – Всенощное бдение
18:00 – Исповедь
22:00 – Исповедь
23:40 – Часы 3-й, 6-й
7 января
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
08:30 – Исповедь
08:40 – Часы 3-й, 6-й
09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
17:45 – Великая вечерня с акафистом Рождеству Христову
Приход храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Партизанский пр-т, 147)
6 января (понедельник)
16:00 – Исповедь
17:00 – Всенощное бдение
7 января (вторник)
08:40 – Часы 3-й, 6-й
09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя)
Приход храма святителя Кирилла Туровского (при Духовном образовательном центре Белорусской православной Церкви, ул. Зыбицкая, 27)
6 января (понедельник)
17:50 – Исповедь
18:00 – Всенощное бдение
23:30 – Исповедь
23:45 – Часы 3-й, 6-й
7 января (вторник)
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
08:20 – Исповедь
08:30 – Часы 3-й, 6-й
09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
15:00 – Великая вечерня
Приход в честь Рождества Иоанна Предтечи (ул. Стахановская, 32)
6 января (понедельник)
21:00 – Исповедь
22:00 – Всенощное бдение
23:40 – Часы 3-й, 6-й
7 января (вторник)
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
07:30 – Исповедь
08:00 – Часы 3-й, 6-й
08:30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя)
Приход храма Архангела Михаила (ул. Янковского, 2)
6 января (понедельник)
18:00 – Всенощное бдение
22:30 – Исповедь
23:40 – Часы 3-й, 6-й
7 января (вторник)
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
08:00 – Исповедь
08:40 – Часы 3-й, 6-й
09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)
Приход храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (ул. Притыцкого, 65)
6 января (понедельник)
21:00 – Всенощное бдение
21:10 – Исповедь
23:40 – Часы 3-й, 6-й
7 января (вторник)
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
09:30 – Исповедь
09:30 – Часы 3-й, 6-й
10:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)
Церковь Успения Пресвятой Богородицы (пересечение ул. Зеленолугской и пер. Боровецкого)
6 января (понедельник)
18:00 – Всенощное бдение
23:00 – Исповедь
23:40 – Часы 3-й, 6-й
7 января (вторник)
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
10:00 – Обедница. Исповедь. Поздравление детей
Приход храма равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая, 47)
6 января (понедельник)
17:00 – Всенощное бдение
19:30 – Исповедь
7 января (вторник)
00:00 – Часы 3-й, 6-й
00:20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
10:00 – Обедница
Церковь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (ул. Карастояновой, 14)
6 января (понедельник)
17:45 – Исповедь
18:00 – Всенощное бдение
20:30 – Исповедь
23:40 – Часы 3-й, 6-й
7 января (вторник)
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
08:30 – Исповедь
08:40 – Часы 3-й, 6-й
09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)
18:00 – Великая вечерня с акафистом Рождеству Христову
Приход храма благоверного князя Александра Невского (ул. Козлова, 11)
6 января (понедельник)
18:00 – Всенощное бдение
20:30 – Исповедь
7 января (вторник)
00:00 – Часы 3-й, 6-й
00:20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
08:30 – Исповедь
08:40 – Часы 3-й, 6-й
09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)
Приход храма Собора Белорусских Святых (ул. Руссиянова, 9, 2-й этаж, один вход с почтой)
6 января (понедельник)
22:00 – Всенощное бдение
23:30 – Исповедь
23:40 – Часы 3-й, 6-й
7 января (вторник)
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
09:30 – Исповедь
09:40 – Часы 3-й, 6-й
10:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
Храм преподобномученика Афанасия Брестского (ул. Рогачевская, 8А)
6 января (понедельник)
17:00 – Исповедь
17:00 – Всенощное бдение
23:30 – Часы 3-й, 6-й
7 января (вторник)
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
08:30 – Исповедь
08:40 – Часы 3-й, 6-й
09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
Приход храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (ул. Менделеева, 2)
6 января (понедельник)
17:30 – Всенощное бдение
22:00 – Исповедь
23:00 – Часы 3-й, 6-й
23:30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
7 января (вторник)
09:30 – Исповедь
09:40 – Часы 3-й, 6-й
10:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя)
17:00 – Великая вечерня
Храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (ул. Грушевская, 50)
6 января (понедельник)
18:00 – Исповедь
18:00 – Всенощное бдение
7 января (вторник)
08:30 – Часы 3-й, 6-й
09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
Храм в честь святого праведного страстотерпца Евгения Боткина (ул. Железнодорожная, 23Г)
6 января (понедельник)
22:00 – Исповедь
22:00 – Всенощное бдение
7 января (вторник)
00:00 – Часы 3-й, 6-й
00:20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
Храм преподобных Кирилла и Марии Радонежских (прихода преподобного Сергия Радонежского, ул. Каролинская, 7)
6 января (понедельник)
21:00 – Всенощное бдение
23:30 – Часы 3-й, 6-й
7 января (вторник)
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
10:00 – Исповедь
10:00 – Часы 3-й, 6-й
10:30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)
Храм в честь мученика младенца Гавриила Белостокского (приход в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, ул. Карпова, 1)
6 января (понедельник)
18:00 – Всенощное бдение
20:00 – Исповедь
7 января (вторник)
09:30 – Исповедь
09:40 – Часы 3-й, 6-й
10:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)
Церковь Преображения Господня (проспект газеты «Правда», 31)
6 января (понедельник)
18:00 – Всенощное бдение
23:40 – Часы 3-й, 6-й
7 января (вторник)
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
09:30 – Исповедь
09:40 – Часы 3-й, 6-й
10:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)
Приход храма священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33)
6 января (понедельник)
18:00 – Всенощное бдение
19:30 – Исповедь
23:40 – Часы 3-й, 6-й
7 января (вторник)
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
Приход храма равноапостольной княгини Ольги (пр. Партизанский, 17)
6 января (понедельник)
18:00 – Всенощное бдение
19:30 – Исповедь
23:40 – Часы 3-й, 6-й
7 января (вторник)
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
09:30 – Исповедь
09:30 – Часы 3-й, 6-й
10:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
Церковь праведной Софии Слуцкой (ул. Казинца, 108)
6 января (понедельник)
08:00 – Царские часы и изобразительны
08:30 – Исповедь
09:00 – Великая вечерня в соединении с Божественной литургией свт. Василия Великого
18:00 – Всенощное бдение
7 января (вторник)
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
07:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя)
10:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)
Храм святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Бурдейного, 22)
6 января (понедельник)
21:00 – Исповедь
22:00 – Всенощное бдение
7 января (вторник)
00:00 – Часы 3-й, 6-й
00:20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
Свято-Елисаветинский монастырь (ул. Выготского, 6)
6 января (понедельник)
17:30 – Исповедь
18:00 – Всенощное бдение (Державный храм)
7 января (вторник)
00:00 – Исповедь (Державный храм)
00:40 – Часы 3-й, 6-й
01:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная, Державный храм)
06:40 – Часы 3-й, 6-й
07:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя, (Елисаветинский храм))
08:40 – Часы 3-й, 6-й
09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя, Державный храм)
ХРАМЫ РАЙОННЫХ БЛАГОЧИНИЙ МИНСКОЙ ЕПАРХИИ
Храм апостолов Петра и Павла (Минский район, аг. Сеница, ул. Прилукская, 2)
6 января (понедельник)
17:00 – Всенощное бдение
23:00 – Исповедь
23:40 – Часы 3-й, 6-й
7 января (вторник)
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
11:30 – Молебен празднику Рождества Христова
12:00 – Детский рождественский утренник
Храм Святого Духа (Минский р-н, пос. Самохваловичи, ул. Калинина, 7)
6 января (понедельник)
17.00 – Всенощное бдение
7 января (вторник)
00:00 – Исповедь
00:00 – Часы 3-й, 6-й
00:30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
11:00 – Молебен. Выступление воскресной школы
Храм святителя Димитрия Ростовского (Минский р-н, п. Михановичи, ул. Школьная, 10)
6 января (понедельник)
18:00 – Всенощное бдение
7 января (вторник)
08:30 – Исповедь
08:40 – Часы 3-й, 6-й
09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
Приход храма Архистратига Михаила (Минский р-н, д. Новый Двор, ул. Центральная, 5)
6 января (понедельник)
22:00 – Исповедь
23:00 – Всенощное бдение
7 января (вторник)
01:00 – Часы 3-й, 6-й
01:30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
03:00 – Праздничная трапеза
Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы (Минский р-н, д. Прилуки, ул. Больничная, 8)
6 января (понедельник)
18:00 – Всенощное бдение
20:00 – Исповедь
23:40 – Часы 3-й, 6-й
7 января (вторник)
08:25 – Часы 3-й, 6-й
09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя)
Приход храма Успения Пресвятой Богородицы (Минский р-н, д. Крупица, ул. Слуцкая, 2)
6 января (понедельник)
18:00 – Всенощное бдение
20:00 – Исповедь
7 января (вторник)
08:55 – Исповедь
09:10 – Часы 3-й, 6-й
09:30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
Приход храма святителя Лаврентия Туровского (Минский р-н, п.о. Щомыслица, ул. Кирюнникова, 30Б)
6 января (понедельник)
18:00 – Всенощное бдение
7 января (вторник)
08:30 – Исповедь
08:30 – Часы 3-й, 6-й
09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы (Минский р-н, д. Тарасово, ул. Рождественская, 2)
6 января (понедельник)
16:00 – Царские часы и изобразительны
18:00 – Всенощное бдение
18:00 – Исповедь
7 января (вторник)
08:00 – Исповедь
08:40 – Часы 3-й, 6-й
09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)
Приход храма Святого Духа (Минский р-н, аг. Гатово, ул. Металлургическая, 16Б)
6 января (понедельник)
22:00 – Всенощное бдение
23:40 – Часы 3-й, 6-й
7 января (вторник)
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
11:00 – Обедница
Приход храма Вознесения Господня (Минский р-н, аг. Ждановичи, ул. Подлесная, 6)
6 января (понедельник)
18:00 – Всенощное бдение
7 января (вторник)
09:00 – Исповедь
09:30 – Часы 3-й, 6-й
10:00 – Божественная литургия
Храм великомученика Димитрия Солунского (приход в честь Рождества Пресвятой Богородицы, Минский р-н, д. Старое Село, ул. Центральная, 52А)
6 января (понедельник)
18:00 – Всенощное бдение
23:00 – Исповедь
7 января (вторник)
00:00 – Часы 3-й, 6-й
00:20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
09:00 – Исповедь
09:40 – Часы 3-й, 6-й
10:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)
12:00 – Праздничное выступление в церковном доме «Икос»
Храм Святой Живоначальной Троицы (Минский р-н, аг. Хатежино, ул. Центральная, 9)
7 января (вторник)
08:00 – Исповедь
08:40 – Часы 3-й, 6-й
09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
Приход храма святителя Феодосия Черниговского (Минский р-н, д. Петришки, ул. Центральная, д. 7)
6 января (понедельник)
17:00 – Всенощное бдение
19:30 – Исповедь
7 января (вторник)
08:00 – Исповедь
08:30 – Часы 3-й, 6-й
09:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
Храм иконы Божией Матери «Млекопитательница» (Минский р-н, д. Околица, ул. Шоссейная, 10
6 января (понедельник)
23:00 – Исповедь
23:40 – Часы 3-й, 6-й
7 января (вторник)
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
10:00 – Праздничный молебен
Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Минский р-н, аг. Лесной, д. 20)
6 января (понедельник)
17:00 – Всенощное бдение
23:30 – Исповедь
23:40 – Часы 3-й, 6-й
7 января (вторник)
00:00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
08:30 – Исповедь
08:30 – Часы 3-й, 6-й
09.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
Приход храма Воздвижения Креста Господня (Минский р-н, д. Королев Стан, пер. Воскресенский, 1)
6 января (понедельник)
16:00 – Всенощное бдение
23:40 – Часы 3-й, 6-й
7 января (вторник)
09:00 – Исповедь
09:40 – Часы 3-й, 6-й
Приход храма святителя Николая Чудотворца (Минский р-н, д. Валерьяново, ул. Городская, 10)
6 января (понедельник)
17:30 – Всенощное бдение
19:00 – Исповедь
7 января (вторник)
09:00 – Исповедь
09:00 – Часы 3-й, 6-й
09.30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)
Приход храма Успения Пресвятой Богородицы (Минский р-н, п. Колодищи, ул. Волмянский Шлях, 72)
6 января (понедельник)
17:00 – Всенощное бдение
7 января (вторник)
08:00 – Исповедь
08:00 – Часы 3-й, 6-й
08:30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя)
Храм святого пророка Ильи (Минский р-н, д. Касынь, пер. Западный, 13)
6 января (понедельник)
06:00 – Великая вечерня в соединении с Божественной литургией свт. Василия Великого
18:00 – Всенощное бдение
7 января (вторник)
08:00 – Исповедь
08:00 – Часы 3-й, 6-й
08:30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).