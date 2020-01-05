НАТО собирается на специальное заседание после смерти иранского генерала Сулеймани
- 5.01.2020, 21:52
- 2,129
Экстренное заседание Совета НАТО объявил Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил собрать специальное заседание Североатлантического альянса из-за обострения на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Как передает censor.net.ua, об этом в Twitter написал журналист ZDF Штефан Лейферт.
В частности речь идет о прекращении тренировочных миссий стран НАТО, а также о решении Багдада о выводе американских войск.
Отмечается, что заседание Совета НАТО состоится в понедельник, 6 января, около 15:00.
Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.
В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.
Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.