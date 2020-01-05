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НАТО собирается на специальное заседание после смерти иранского генерала Сулеймани

  • 5.01.2020, 21:52
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НАТО собирается на специальное заседание после смерти иранского генерала Сулеймани

Экстренное заседание Совета НАТО объявил Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил собрать специальное заседание Североатлантического альянса из-за обострения на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Как передает censor.net.ua, об этом в Twitter написал журналист ZDF Штефан Лейферт.

В частности речь идет о прекращении тренировочных миссий стран НАТО, а также о решении Багдада о выводе американских войск.

Отмечается, что заседание Совета НАТО состоится в понедельник, 6 января, около 15:00.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.


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