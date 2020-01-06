Литва расширила список профессий для трудоустройства белорусов 6.01.2020, 8:11

Что это за работа?

В Литве расширили список рабочих специальностей для легального трудоустройства иностранцев. Если в конце прошлого года их было 15, то на первую половину 2020-го — 68. Об этом сообщает Служба занятости Литвы.

В Литве существует список дефицитных профессий, по которым иностранцам с 2017 года можно трудоустраиваться без специальных разрешений. Его пересматривают раз в полугодие. К примеру, в этом перечне на второе полугодие 2019 года значились в том числе водитель международных грузовых транспортных перевозок, сварщик, бетонщик, электрик, швеи, мясники. Все эти профессии попали в список и на первое полугодие 2020-го.

В 2019 году в списке было 15 профессий, а в этом — 68, однако это не значит, что появилось много новых профессий — список дополнен родственными профессиями, пишет ru.delfi.lt. По данным Службы занятости Литвы, в списке на этот год нет бетонщиков, работников по монтажу газовых труб, изолировщиков, электриков, специалистов по оборудованию труб на судах. Некоторые профессии расширили. К примеру, в списке на первое полугодие 2020-го значится не только сварщик, а также электросварщик, газовый сварщик. Подробный список «дефицитных» профессий можно посмотреть по ссылке на сайте Службы занятости Литвы.

По прогнозам, в этом году больше всего потребуется каменщиков, специалистов по установке лесов, штукатуров, сварщиков, сборщиков металлических корпусов, операторов станков ЧПУ (гибка металла), мясников, работников на бойне, швей, водителей большегрузных машин.

По данным Службы занятости Литвы, профессии попадают в этот список с учетом спроса и предложения. Например, в сфере промышленности и строительства рабочих мест в два раза больше, чем безработных с необходимой специальностью, а в секторе услуг — в пять раз.

Кроме того, с учетом пожеланий или инвестиций работодателей, прогнозируют рост спроса на профессии.

«Каждый год мы составляем барометр возможности трудоустройства на основе опросов работодателей и в регионах и во всей Литве. Мы опрашиваем больше 4000 работодателей, смотрим, в чем они больше всего нуждаются», — сказала глава Службы занятости Милда Янкаускене.

Сколько белорусов уезжает на заработки в Литву?

По данным Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, за 9 месяцев прошлого года работать в Литву уехало 903 человека. Из них 8 — это работники сферы обслуживания, торговли и 895 — устроились по рабочим специальностям. По количеству уехавших туда на работу белорусов Литву обгоняют только Россия и Польша, пишет (tut.by https://finance.tut.by/news667640.html).

В статистике МВД учитываются те, кто выехал за границу на работу по подписанным договорам и контрактам через уполномоченные на трудоустройство за рубежом организации. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.

По данным литовской стороны, только в первом полугодии 2019-го служба занятости выдала белорусам около 855 разрешений на работу.