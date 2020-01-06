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Назван самый полезный вид кофе

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  • 6.01.2020, 8:30
  • 3,754
Назван самый полезный вид кофе

Таким способом утренний напиток часто готовят в США и Скандинавии.

Кофеманы бывают разные: кто-то жить не может без кофе, сваренного в турке, кто-то обходится растворимым или просто заливает молотый кофе кипятком, а кто-то не признает других напитков, кроме приготовленных в ультрасовременной и модной кофемашине, пишет kolobok.ua.

Но у ученых есть свое мнение на счет того, какой способ приготовления кофе делает его самым полезным. По мнению шведских экспертов, больше всего пользы от этого напитка получают те, кто варит его в капельной кофеварке с бумажными фильтрами. Аналогичный эффект дают пуровер и кемекс - приспособления, в которых кофе готовится тоже с помощью бумажных фильтров.

Как выяснили ученые, зерна приготовленного таким образом кофе максимально сохраняют свое антиоксидантное действие и стабилизируют уровень сахара в крови.

Интересно, что именно фильтр-кофе - наиболее популярный способ приготовления в США и странах Скандинавии. Удобен он также тем, что капельные кофеварки достаточно дешевые и одновременно дают большие объемы напитка.


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