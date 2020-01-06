В Беларуси появились народные цифровые методы борьбы с неправильной парковкой 16 6.01.2020, 8:40

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Иногда это вызывает физические конфликты.

Госавтоинспекция предложила водителям программу, помогающую найти ближайшую парковку. Найдется ли на ней свободное место – большой вопрос. Но уже появились народные цифровые методы борьбы с незаконной парковкой. Иногда это вызывает физические конфликты, сообщает «Белсат».

Ни пройти, ни проехать! В Минске водители сетуют, что нет парковочных мест, а пешеходы – что и на газонах, и на тротуарах стоят автомобили. Что делать?

В прошлом году минчане создали около десятка петиций с требованием ликвидировать стихийные парковки, а также более жестко наказывать нарушителей. Программист Андрей Дейнека пошел дальше. Создал telegram-бот, который позволяет отправлять информацию о нарушениях непосредственно в ГАИ. Сразу с места.

«Приблизительно год назад я увидел инструкцию для обращения в ГАИ при неправильной парковке. Она состояла из нескольких пунктов, и мне показалось, можно ее неплохо автоматизировать», — рассказывает разработчик телеграм-бота «Паркун» Андрей Дяйнека.

Достаточно сфотографировать автомобиль и через специальную форму в приложении «телеграма» указать номерной знак, место и время. Главное, правильно зафиксировать нарушение, лучше с нескольких ракурсов.

«У бота есть канал, и в него за неполный год прислали около 9 тысяч нарушений. В ГАИ из них попало где-то, я думаю, около 8 тысяч или чуть меньше», — вспоминает айтишник.

В результате владельцы автомобилей должны получить штраф. По словам Андрея, иногда это вызывает агрессивную реакцию нарушителей. Городские активисты в чатах Telegram рассказывают о физических схватках и угрозах жизни и здоровью, но на камеру рассказывать боятся.

А вот, что говорят жители Минска:

«Около домов негде стать. Тем более на рабочем автомобиле. Даже на пешеходном переходе уже ставишь машину, так как по работе ездишь».

«Когда я приезжаю последний, вот мой двор, – мне поставить машину негде».

«Приезжают люди в Парк Горького, как правило, летом. Они приезжают с детьми. Конечно, машины ставить некуда, они ставят во дворах. И тут, когда, например, нужно будет подъехать машинам разгрузить товар или, например, скорая подъезжает — у нас все загруженное здесь».

Особенно трудно в запханых машинами дворах водителям коммунальных служб или пожарных и скорой помощи. Они могут даже не успеть на вызов.

«Мне как на скорой помощи работать, то совершенно невозможно где-то подъехать, вправду говоря, во дворах. Вот подъехал в свою поликлинику, я не могу стать нормально », — говорит водитель скорой Иван Павлюченко.

Почему минчане ведут тихие войны за парковки?

«Растет уровень автомобилизации. И это стандартная проблема для Восточной Европы. Она растет и в Вильнюсе, она растет в Минске, она растет в Москве, в Киеве, в Варшаве и так далее. Но почему в Минске это становится наиболее актуально, со временем это то, что в соответствии с ростом автомобилизации не решаются другие вопросы, связанные с транспортной инфраструктурой», – отмечает директор бюро «Урбанистических Решений» Андрей Корпеко.

Решение урбанисты видят в развитии качественного и скоростного наземного транспорта с разумной ценовой политикой за проезд, велосипедной инфраструктуры и платных парковок с гибкой системой установления цен. При таких условиях собственный автомобиль будет попросту не нужен.