закрыть
6 января 2020, понедельник, 12:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Беларуси появились народные цифровые методы борьбы с неправильной парковкой

16
  • 6.01.2020, 8:40
  • 7,842
В Беларуси появились народные цифровые методы борьбы с неправильной парковкой

Иногда это вызывает физические конфликты.

Госавтоинспекция предложила водителям программу, помогающую найти ближайшую парковку. Найдется ли на ней свободное место – большой вопрос. Но уже появились народные цифровые методы борьбы с незаконной парковкой. Иногда это вызывает физические конфликты, сообщает «Белсат».

Ни пройти, ни проехать! В Минске водители сетуют, что нет парковочных мест, а пешеходы – что и на газонах, и на тротуарах стоят автомобили. Что делать?

В прошлом году минчане создали около десятка петиций с требованием ликвидировать стихийные парковки, а также более жестко наказывать нарушителей. Программист Андрей Дейнека пошел дальше. Создал telegram-бот, который позволяет отправлять информацию о нарушениях непосредственно в ГАИ. Сразу с места.

«Приблизительно год назад я увидел инструкцию для обращения в ГАИ при неправильной парковке. Она состояла из нескольких пунктов, и мне показалось, можно ее неплохо автоматизировать», — рассказывает разработчик телеграм-бота «Паркун» Андрей Дяйнека.

Достаточно сфотографировать автомобиль и через специальную форму в приложении «телеграма» указать номерной знак, место и время. Главное, правильно зафиксировать нарушение, лучше с нескольких ракурсов.

«У бота есть канал, и в него за неполный год прислали около 9 тысяч нарушений. В ГАИ из них попало где-то, я думаю, около 8 тысяч или чуть меньше», — вспоминает айтишник.

В результате владельцы автомобилей должны получить штраф. По словам Андрея, иногда это вызывает агрессивную реакцию нарушителей. Городские активисты в чатах Telegram рассказывают о физических схватках и угрозах жизни и здоровью, но на камеру рассказывать боятся.

А вот, что говорят жители Минска:

«Около домов негде стать. Тем более на рабочем автомобиле. Даже на пешеходном переходе уже ставишь машину, так как по работе ездишь».

«Когда я приезжаю последний, вот мой двор, – мне поставить машину негде».

«Приезжают люди в Парк Горького, как правило, летом. Они приезжают с детьми. Конечно, машины ставить некуда, они ставят во дворах. И тут, когда, например, нужно будет подъехать машинам разгрузить товар или, например, скорая подъезжает — у нас все загруженное здесь».

Особенно трудно в запханых машинами дворах водителям коммунальных служб или пожарных и скорой помощи. Они могут даже не успеть на вызов.

«Мне как на скорой помощи работать, то совершенно невозможно где-то подъехать, вправду говоря, во дворах. Вот подъехал в свою поликлинику, я не могу стать нормально », — говорит водитель скорой Иван Павлюченко.

Почему минчане ведут тихие войны за парковки?

«Растет уровень автомобилизации. И это стандартная проблема для Восточной Европы. Она растет и в Вильнюсе, она растет в Минске, она растет в Москве, в Киеве, в Варшаве и так далее. Но почему в Минске это становится наиболее актуально, со временем это то, что в соответствии с ростом автомобилизации не решаются другие вопросы, связанные с транспортной инфраструктурой», – отмечает директор бюро «Урбанистических Решений» Андрей Корпеко.

Решение урбанисты видят в развитии качественного и скоростного наземного транспорта с разумной ценовой политикой за проезд, велосипедной инфраструктуры и платных парковок с гибкой системой установления цен. При таких условиях собственный автомобиль будет попросту не нужен.


популярное за неделю

Мнение

Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин