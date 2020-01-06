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Ход авианосцем

  • Юрий Федоров, «Росбалт»
  • 6.01.2020, 8:43
  • 7,698
Ход авианосцем
Иллюстрационное фото

Ликвидация Сулеймани поставила Тегеран в очень скверное положение.

Надо отвечать, но где и как?

Можно нанести террористический удар по американскому посольству или военной базе в Ираке. Можно обстрелять ракетами американские базы там же или еще где-нибудь в зоне Персидского залива. Но каким будет ответ США? Почти наверняка сразу же или после некоторой подготовки (две недели — месяц) последует авиаракетный удар по иранским военным объектам на иранской же территории, а может быть и по штаб-квартире Стражей исламской революции.

Можно устроить какую-нибудь гадость Саудовской Аравии или кому-нибудь еще из американских союзников. Но, во-первых, не саудовцы убивали Сулеймани, а во-вторых, велика вероятность того, что американская реакция будет такой же, что только что названа.

Можно попытаться перекрыть Персидский залив. Но это будет удар не по США (у них своей нефти хватает), а по Европе, Китаю, Индии. И опять же Вашингтон может больно наказать Тегеран, разблокировать коммуникации и показать всем, кто в этом районе хозяин.

Как бы то ни было, американцы будут действовать так или почти так, как они действовали против Сербии в 1999 году и Ирака в 2003 году. Для такой войны с США у Ирана нет сил.

Иными словами, у Тегерана есть два варианта и оба плохие: а) ограничиться возмущенными воплями и проклятиями и в) рискнуть пойти на заведомо проигрышное военное столкновение с США. Европейцы, хотя и не все, разумеется, будут ворчать, апеллировать к международному праву и требовать урегулировать конфликт политическим путем. Но Восток не Европа. К востоку от Суэца there aren`t no Ten Commandments. У кого больше авианосцев, тот и прав.

Юрий Федоров, «Росбалт»


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