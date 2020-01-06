«Уйдет Путин, начнут трясти сами знаете кого» 4 6.01.2020, 9:11

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Такая у них «пищевая цепочка».

«Не успела семья бывшего московского мэра Лужкова отметить 40 дней со дня его кончины, как ушлые богачи, «трясущимися, как ртуть», руками начали обшаривать обезглавленные семейные карманы, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Сначала вдову Батурину какой-то степной суд объявил в розыск. Теперь вот «Альфа-групп» заявила, что Батурина имеет невыплаченный долг перед своим братом, а правами истребования этого долга владеет «Альфа-групп». Коллекторы встали между братом и сестрой. «О боже мой! и здесь, при этом гробе!»

Это – один из основных законов российских властных джунглей. Потерял власть, которая давала право на собственность, готовься – можешь потерять значительную часть собственности. Случай Лужков-Батурина – классика.

Вот представьте себе, был бы Лужков при власти в Москве, посмела бы какая-нибудь «Альфа», «Бета», «Гамма» или «Омега» чего-то там требовать от его жены?

Но даже ушли Лужкова из власти, но оставались связи, понятия. При его жизни как-то не слышно было, чтобы Батурину в розыск объявляли. Само по себе это намеренное унижение, демонстрация, что теперь она — никто. Не трогали раньше, потому что боялись связей Лужкова. Но он умер, и связи его тоже обратились в пепел.

Так все и будет у нас в России. До тех пор, пока через власть накачивается собственность.

Ушел из власти Ельцин, стали трясти богачей его поры (Гусинского, Березовского, Ходорковского).

Ушел Лужков – вдову Батурину в розыск.

Уйдет Путин, начнут трясти … Кого? Сами знаете. Посмотрите на фото – кто рядом с ним улыбается, довольный миллиардами.

Такая у нас пищевая цепочка – идущие следом пожирают предыдущих. Оторвался от кормилицы-власти, сразу же превращаешься в жертву».