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Протестующие в Бресте: Власти ведут вокруг завода АКБ какую-то странную игру

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  • 6.01.2020, 9:18
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Протестующие в Бресте: Власти ведут вокруг завода АКБ какую-то странную игру

Как прошла юбилейная акция за город без свинца.

Днем 5 января на площади Ленина в Бресте традиционно собрались инициативные жители города – именно так они решили отметить вторую годовщину борьбы с заводом. По данным брестского правозащитника Романа Кисляка, сегодня, в первое воскресенье нового года, покормить голубей пришли около 80 человек. Главной темой обсуждения стало уведомление о проведении общественной экологической экспертизы проектной документации по строительному проекту аккумуляторный завод ООО «АйПауэр», сообщает «Брестская газета».

Напомним, 30 декабря на официальном сайте компании 1AK-GROUP появилось уведомление о проведении общественной экологической экспертизы проекта аккумуляторного завода «АйПауэр».

«Присутствующие говорили, что как минимум это странно, что завод заявил о проведении экспертизы, – рассказал правозащитник «БГ». – Общественную экспертизу должны инициировать граждане или общественные организации. Очевидно, что власти вынудили «АйПауэр» объявить о ней».

При этом заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить на почтовый адрес ООО «АйПауэр»: 224020, Брестская область, г. Брест, ул. Пионерская, д. 52, оф. 608 в течение 10 рабочих дней с момента опубликования уведомления – до 15 января 2020 года. Только вот администрации «АйПауэр» нет по их юридическому адресу: на дверях кабинета 608, где раньше был офис этой компании, закреплена табличка другой фирмы.

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019 году сроки тоже не раз продлевались.

Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия.

5 января 2018 года у стройплощадки аккумуляторного завода впервые собрались несколько десятков жителей Бреста и района, чтобы получить ответы на волнующие их вопросы, касающиеся появления данного производства. Больше всего людей возмутило то, что общественные обсуждения отчета о воздействии на окружающую среду завода провели формально.

Заверения чиновников и представителей завода, что предприятие абсолютно безопасно и не причинит вреда людям и окружающей среде, не убедили местных жителей, собравшихся у стройки. Они заявили, что сбор подписей против завода, уже начатый в районе, будет вестись и в областном центре.

Начиная с 4 марта 2018 года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против завода. За это многих из них не раз задерживали и штрафовали.

Активисты заявляют, что будут выходить на площадь и нести круглосуточное дежурство возле завода, с фото- и видеофиксацией до тех пор, пока предприятие не будет закрыто.


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