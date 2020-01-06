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Фильм Тарантино собрал больше всех наград на «Золотом глобусе»

  • 6.01.2020, 9:25
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Фильм Тарантино собрал больше всех наград на «Золотом глобусе»

Среди победителей оказался и сериал «Чернобыль».

В Калифорнии прошла 77-я церемония вручения наград «Золотой глобус», которые присуждают иностранные журналисты, аккредитованные при Голливуде. В этом году наибольшее число наград (3) собрал фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», сообщает агентство Reuters.

Картина, действие которой разворачивает в 1969 году на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, получила главный приз в номинации «комедия/мюзикл). Сам Тарантино получил награду за лучший сценарий, а Брэд Питт удостоился приза за лучшую мужскую роль второго плана.

Лучшей драмой стал фильм британского режиссера Сэма Мендеса «1917», повествующий о событиях Первой Мировой войны. Мендесу достался и приз за лучшую режиссуру.

Хоакин Феникс был признан лучшим драматическим актером за главную роль в фильме «Джокер». Лучшим актером в мюзикле/комедии стал Тэйрон Эгертон. Он сыграл Элтона Джона в фильме «Рокетмен».

Рене Зельвеггер удостоилась приза за лучшую женскую роль в драматическом фильме, сыграв Джуди Гарланд в ленте «Джуди». Лучшей актрисой в комедии/мюзикле стала Билли Вонг («Прощание»).

Лучшим фильмом на иностранном языке стала южнокорейская черная комедия «Паразиты».

Американский сериал «Чернобыль» получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший мини-сериал или телевизионный фильм». В номинации также участвовали сериалы «Уловка-22», «Фосси/Вердон», «Самый громкий голос», а также «Невероятное».


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