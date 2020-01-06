Провал «нефтяного эмирата» 5 6.01.2020, 9:31

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Фото: ria.ru

Вертикаль власти вела себя так, как будто Россия всегда будет у нее на побегушках.

Эксперты аналитического центра «Стратегия» подвели итоги социально-экономического развития Беларуси в 2019 году, сообщает «Брестская газета».

«2019-ый год был вялой, скучной копией предыдущих лет пятой (2016-2020гг.) пятилетки. По теоретической платформе, содержанию экономической политики, системе принятия решений прошедший год ничем не отличался от типового года любой пятилетки», – так представляют итоги социально-экономического развития Беларуси в 2019 году аналитический центр «Стратегия».

Распорядители чужого (политики и чиновники), по мнению экспертов, делали вид, что их работа улучшает галочно-палочную систему. Лукашенко делал вид, что он в это верит, позволяя себе типичные «жэстачайше», «прекратить дурницу», «расхлябанность», «бардак» и «в наручники без суда и следствия». Чиновники все это как-то сонно и лениво записывали, без испуга на лице, без энтузиазма в глазах, без креатива в планах. Поэтому принимаемые ими решение пестрили нормативной бессмыслицей типа «совершенствовать», «стимулировать», «ускорить», «упрочить» или «обеспечить устойчивость».

Экономика страны жила своей жизнью, а правительство в широком смысле слова оставалась на своей волне. Вертикаль власти вела себя так, как будто Россия всегда будет у нее на побегушках, будто бы ничто не угрожает статусу Беларуси «нефтяной эмират» – без своей нефти. Правительство делало вид, что ему всегда будут давать в долг, закрывать глаза на шалости с санкционкой, нефтехимическими схемами, контрабандой и демпингом.

2019 год стал временем предсказуемого, встроенного в модель «Госплан» ухудшения качества институтов, финансов и факторов конкурентоспособности. Кадровый голод в системе управления стал не менее острой проблемой, чем демография и бегство мозгов.

2019 год стал годом многоуровневого Провала. Стало очевидно, что белорусская экономика в V-ой пятилетке (2016-2020гг.) не догонит по темпам роста среднемировые.

2019 год стал годом упущенных возможностей по дебюрократизации, декриминализации и детенизации экономики Беларуси.