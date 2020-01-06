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Что происходит с активистом «Европейской Беларуси» Леонидом Кулаковым?

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  • 6.01.2020, 9:44
  • 3,008
Что происходит с активистом «Европейской Беларуси» Леонидом Кулаковым?
ЛЕОНИД КУЛАКОВ

Его должны были освободить из ЦИП на Окрестина еще в 9 утра.

Активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова, должны были освободить сегодня в 9.00 из ЦИП на Окрестина, однако, как сообщают соратники, его вывезли в РОВД Ленинского района г. Минска, откуда и будут освобождать, передает пресс-служба «Европейской Беларуси».

Леонид Кулаков получил 10 суток административного ареста за участие в декабрьских акциях протеста против интеграции Беларуси и России.


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