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Хуан Гуайдо снова стал законным главой парламента Венесуэлы

  • 6.01.2020, 9:35
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Хуан Гуайдо снова стал законным главой парламента Венесуэлы
Хуан Гуайдо
Фото: Zuma / TASS

Лидер оппозиции будет совмещать этот пост с президентским.

Лидер оппозиции и законный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в воскресенье, 5 января, вновь провозглашен председателем Национальной ассамблеи страны после голосования оппозиционных депутатов вне зала заседаний парламента. Они провели свое собрание в здании редакции местной газеты, после того как не смогли попасть в парламент страны, заблокированный силовиками. За его кандидатуру проголосовали сто депутатов, сообщает dw.com.

Ранее в тот же день соперник Гуайдо и сторонник официальной власти страны Луис Парра объявил себя новым председателем парламента, тем самым сместив лидера оппозиции Гуайдо с должности. Оппозиция, представляющая большинство в Национальной ассамблее, назвала произошедшее "парламентским переворотом" и заявила, что на сессии не было необходимого кворума. Глава Венесуэлы Николас Мадуро сразу после объявления результатов признал законным назначение нового руководства парламента во главе с Луисом Парра.

США, в свою очередь, поздравили Хуана Гуайдо с переизбранием на должность председателя Национальной ассамблеи. "Он законный глава Национального собрания и, следовательно, легитимный временный президент Венесуэлы", - заявил госсекретарь США Майк Помпео. Продолжают считать его легитимным председателем парламента и в Евросоюзе. В заявлении,обнародованном на сайте ЕС, говорится, что голосование проходило с нарушениями и было не совместимо с законными процессами. Брюссель продолжит признавать Хуана Гуайдо законным председателем Национальной ассамблеи до тех пор, "пока в Венесуэле не будут обеспечены условия для надлежащего голосования".

Политическое противостояние в Венесуэле

Оппозиционеры утверждают, что силовики заблокировали подходы к зданию парламента в Каракасе для сторонников Гуайдо. Таким образом, к голосованию были допущены лишь лояльные правительству депутаты. Самому лидеру оппозиции пришлось перелезать через забор, пытаясь пробраться в здание Национальной Ассамблеи. Однако сделать ему это не удалось.

Луис Парра назвал эти претензии несостоятельными. Он выставил свою кандидатуру против Гуайдо утром 5 января в Twitter. Ранее он был исключен из партии "За справедливость" из-за обвинений в коррупции, которые он отрицает.

Борьба за власть между левонационалистическим правительством во главе с Мадуро и правоцентристской оппозицией во главе с Гуайдо идет уже несколько лет. В январе 2019 года Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, что было признано более чем 50 странами мира. Однако его попытки сместить Мадуро с должности пока результата не принесли.


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