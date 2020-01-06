Белоруска на Lada: Я не для этого покупала новую машину! 62 6.01.2020, 9:59

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«Железный конь» остановился неожиданно.

Наталья купила новую машину в марте 2019-го — Lada XRAY из салона по улице Машиностроителей в Минске. Ездит женщина немного, автомобиль всем устраивал, в первую очередь тем, что не требовал к себе особого внимания — все работало как надо. Вплоть до декабря, когда, незадолго до Нового года, хозяйка пришла на стоянку и не смогла завести двигатель: машина не подавала никаких признаков жизни, пишет onliner.by.

Четыре тысячи за девять месяцев

— Я купила Lada XRAY у официального дилера, OOO «Автопромсервис». Выбирала именно новую машину, чтобы иметь гарантию и не иметь проблем. Езжу я немного и на небольшие расстояния — в магазин или на дачу по выходным, на данный момент пробег у автомобиля всего 4 тысячи. Для таких поездок я машину, собственно, и покупала, — рассказала Наталья.

Лето закончилось, и вместе с ним закончились поездки за город. Начало рано темнеть, и женщина совсем нечасто стала ездить на своем автомобиле. Впрочем, это не означает, что машину поставили на стоянку до весны: Наталья купила у дилера комплект зимней резины и время от времени все же выезжала по делам, просто реже обычного.

— Последний раз я выезжала 14 декабря — все было в полном порядке, никаких вопросов, — вспоминает наша читательница. — А потом, 30 числа, я пришла на стоянку, но автомобиль уже не подавал никаких признаков жизни — не заводился.

На эвакуаторе к дилеру

Что было делать? Наталья позвонила дилеру.

— Мне сказали, чтобы я на эвакуаторе привозила машину на станцию. Я догадывалась, что, возможно, проблема в аккумуляторе, хотя не могла представить, что пошло не так: до этого у меня был автомобиль, правда не российский, а европейский — ничего подобного с ним не случалось, — говорит собеседница.

Оплатив услуги эвакуатора, женщина доставила свою машину специалистам. На следующий день, 31 декабря, ей позвонили и сообщили результаты диагностики.

— Они сказали, что вышла из строя аккумуляторная батарея, и спросили, согласна ли я заменить ее? Мол, приезжайте, оплачивайте, все заменим, — вспоминает Наталья. — Я уточнила, в чем причина такой неполадки, ведь с автомобилем все было в полном порядке. На это мне ответили, что причина в неправильной эксплуатации. Дескать, у машины маленький пробег, она долго стоит, а на улице зима. Простите, две недели для автомобиля на гарантии — это долго? А если я в больнице, а если уехала куда-то — что тогда делать?

Так или иначе, но никаких других вариантов представители дилера Наталье не предложили: только замена АКБ, причем за счет клиентки.

— Мне сказали, что электролит превратился в лед и аккумулятор даже деформировался, произошло вздутие. Я спросила, а как же гарантия? Мне ответили, что на этот случай никакая гарантия не распространяется, и предложили купить точно такой же аккумулятор за 170 рублей, — уточняет женщина.

О справедливости

Хозяйка автомобиля не согласна с тем вариантом, который ей предложил дилер. Во-первых, как она говорит, уж если покупать новый аккумулятор за свои деньги, то точно другого производителя:

— Что это за аккумулятор, если за 9 месяцев он ушел в утиль? Электролит превратился в лед? Да у нас же и зимы толком не было, температура ниже минус пяти градусов не опускалась — это что, суровые морозы, Северный полюс? Как электролит мог замерзнуть? Аккумулятор российского производства — я читала на него отзывы, тоже, кстати, не очень хорошие. Больше я с такой продукцией связываться не хочу.

Во-вторых, женщина не согласна, что к неисправности привела неправильная эксплуатация:

— По-моему, дилер просто не хочет разбираться в проблеме и твердит заученную фразу о неправильной эксплуатации. Две недели — это немного, в особенности учитывая погоду. А мне говорят, что я должна была забирать этот аккумулятор домой, подзаряжать его и так далее. Фактически новый аккумулятор в автомобиле на гарантии. Простите, но мне уже 57 лет и я не для этого покупала новую машину! Да, сама я, конечно, могу открыть капот, проверить масло, залить омыватель. Что я еще должна делать?

Наталья раздумывает над тем, как быть дальше. За полдня, проведенных у дилера, приемлемого варианта найти так и не удалось:

— Мне ответили, что я могу провести за свой счет независимую судебную экспертизу. И спросили еще, мол, знаю ли я, во сколько такая экспертиза мне обойдется. Я понимаю, они мне намекают, что проще купить у них новый аккумулятор. Конечно, это не самая большая проблема и не самые большие траты. Но ведь это несправедливо! Я не говорю, что в чем-то виноват именно дилер, но есть же понятие о надлежащем качестве товара, есть гарантия. Первое ТО будет только в марте, через год после покупки.

Женщина вспоминает свою предыдущую машину — Citroen Picasso. Купила его в 2007 году, а продала только в 2019-м. Говорит, тот ее так не подводил, хотя пользовались автомобилем точно так же.

Позиция дилера

Для того чтобы выяснить позицию другой стороны, корреспондент Onliner обратился к дилеру, в OOO «Автопромсервис».

— Данный клиент действительно к нам обратился. До сих пор автомобиль находится у нас на сервисе. На сегодняшний день с клиентом еще ведется диалог по согласованию. Пока какого-то конкретного решения нету. Поэтому дать какие-то развернутые комментарии мы не можем. Ведется работа с клиентом, к конечному результату мы не пришли, — сообщили в компании.

Читаем договор. Комментарий юриста

На что может рассчитывать хозяйка машины, если ей все же откажутся менять аккумулятор по гарантии? Мы попросили юриста Татьяну Ревинскую прокомментировать ситуацию.

— Гарантия качества подразумевает, что товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к его качеству законодательством либо договором, не только при продаже, но и в течение определенного времени использования, называемого гарантийным сроком (ст. 439, 440, 441 Гражданского кодекса), — пояснила она.

По закону право на гарантийное обслуживание возникает в момент передачи автомобиля владельцу. И гарантия распространяется на любые элементы конструкции автомобиля, за исключением тех, которые не были установлены заводом-изготовителем.

— Действительно, если мы обратимся к договору, который заключила Наталья с дилером при покупке машины, то увидим, что на аккумулятор (аккумуляторные батареи) установлена гарантия на срок 24 месяца (п. 4.10 договора), — уточнила юрист.

При этом по общему правилу гарантия действует только при соблюдении владельцем рекомендаций, указанных в договоре.

— Рассматриваемый договор содержит обязанность продавца устранять в течение гарантийного срока неисправности (дефекты материала, изготовления или сборки), возникшие в процессе эксплуатации автомобиля, при условии, что покупатель соблюдал определенные правила использования, хранения, транспортировки автомобиля (п. 4.14 — 4.29.1 договора), — отметила Татьяна Ревинская.

Читаем договор дальше. Там прописано, что гарантия не распространяется на неисправности и повреждения, непосредственной или косвенной причиной которых могло стать проведение демонтажа, разборки, ремонта комплектующих изделий… (п. 4.30.4 договора).

— Таким образом, если Наталья полагает, что ею не нарушены условия договора, она вправе обратиться к дилеру с письменным заявлением, в котором в данном случае необходимо изложить требование (по своему выбору) о безвозмездном устранении недостатка товара либо возмещении расходов по его устранению, а также о проведении независимой экспертизы АКБ. При этом ей следует руководствоваться п. 11 ст. 20 закона о защите прав потребителей («При возникновении между потребителем и продавцом (изготовителем, поставщиком, представителем) спора о наличии недостатков товара и причинах их возникновения продавец (изготовитель, поставщик, представитель) обязан провести экспертизу товара за свой счет»), — заключила юрист.

Это также означает, что в случае получения отказа Наталья вправе самостоятельно провести (заказать) такую экспертизу, обратившись в экспертное учреждение, либо обратиться с иском в суд, ходатайствуя о таком назначении. По результатам судебной автотехнической экспертизы впоследствии и будет приниматься решение.

Татьяна Ревинская также напомнила, что согласно закону о защите прав потребителей срок для ремонта автомобиля не может составлять более 14 либо 30 дней (при условии письменного согласия владельца на такой срок) со дня фактического обращения к дилеру. Если такой срок нарушается, собственник вправе требовать выплаты штрафных санкций (неустойки) за превышение сроков гарантийного ремонта в размере 1% от стоимости реализованного автомобиля за каждый день просрочки гарантийного ремонта. Кроме того, владелец вправе рассчитывать на компенсацию морального вреда как в случае превышения срока гарантийного ремонта автомобиля, так и в случае неудовлетворения дилером досудебной претензии с предложением добровольного удовлетворения требований.