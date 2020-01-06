закрыть
6 января 2020, понедельник, 12:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Карета» Лукашенко превратилась в тыкву

24
  • 6.01.2020, 10:12
  • 10,382
«Карета» Лукашенко превратилась в тыкву

Диктатор де факто остается без российской нефти.

«Если с боем часов в любимой сказке карета превратилась в тыкву, то в реальной жизни в новогоднюю ночь Беларусь осталась без российской нефти. Не договорились о цене вопроса. Контракта по поставке нефти нет», — говорится в видеосюжете «Немецкой волны», посвященном провалу переговоров Лукашенко с Путиным о поставках на государственном уровне нефти в Беларусь в 2020 году.

Как известно, в новогоднюю ночь Беларусь осталась без российской нефти. По газу Беларусь с Россией договорилась буквально за несколько часов до наступления 2020-го, правда, только на первые два месяца. А вот что касается нефти, то договоренности вообще никакой. И, как сегодня стало известно, с 1 января Москва перекрыла Минску нефтяной вентиль. Поставки в союзное государство прекращены, загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до технологического минимума. По словам экспертов, у президента Лукашенко есть всего лишь 20 дней, чтобы разработать альтернативные поставки нефти для НПЗ, чтобы не остановилась их работа.

Альтернативы у диктатора нет

«В условиях проходящего в России налогового маневра цена нефти для нас в прошлом году составляла порядка 80% мировой цены, — рассказала kp.by обозреватель сырьевых рынков Татьяна Маненок. — Пока есть эта 20%-ная «скидка», будет непросто организовать более выгодные альтернативные поставки».

В прошлом году Беларусь покупала российскую нефть по цене в среднем 400 долларов за тонну (около 54,8 доллара за баррель). Средняя цена российской нефти марки Urals на мировом рынке в 2019 году — 63,5 доллара за баррель.

В 2019-м Беларусь получала газ из России по 127 долларов за тысячу кубометров (при его поставках в Европу по 200 долларов), но настаивала на цене Смоленской области — около 70. В 2020-м цена на газ может достичь уже 152 долларов.


популярное за неделю

Мнение

Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин