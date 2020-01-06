«Карета» Лукашенко превратилась в тыкву 24 6.01.2020, 10:12

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Диктатор де факто остается без российской нефти.

«Если с боем часов в любимой сказке карета превратилась в тыкву, то в реальной жизни в новогоднюю ночь Беларусь осталась без российской нефти. Не договорились о цене вопроса. Контракта по поставке нефти нет», — говорится в видеосюжете «Немецкой волны», посвященном провалу переговоров Лукашенко с Путиным о поставках на государственном уровне нефти в Беларусь в 2020 году.

Как известно, в новогоднюю ночь Беларусь осталась без российской нефти. По газу Беларусь с Россией договорилась буквально за несколько часов до наступления 2020-го, правда, только на первые два месяца. А вот что касается нефти, то договоренности вообще никакой. И, как сегодня стало известно, с 1 января Москва перекрыла Минску нефтяной вентиль. Поставки в союзное государство прекращены, загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до технологического минимума. По словам экспертов, у президента Лукашенко есть всего лишь 20 дней, чтобы разработать альтернативные поставки нефти для НПЗ, чтобы не остановилась их работа.

Альтернативы у диктатора нет

«В условиях проходящего в России налогового маневра цена нефти для нас в прошлом году составляла порядка 80% мировой цены, — рассказала kp.by обозреватель сырьевых рынков Татьяна Маненок. — Пока есть эта 20%-ная «скидка», будет непросто организовать более выгодные альтернативные поставки».

В прошлом году Беларусь покупала российскую нефть по цене в среднем 400 долларов за тонну (около 54,8 доллара за баррель). Средняя цена российской нефти марки Urals на мировом рынке в 2019 году — 63,5 доллара за баррель.

В 2019-м Беларусь получала газ из России по 127 долларов за тысячу кубометров (при его поставках в Европу по 200 долларов), но настаивала на цене Смоленской области — около 70. В 2020-м цена на газ может достичь уже 152 долларов.