Леонид Кулаков: Буду сражаться за Беларусь и дальше 6.01.2020, 10:39

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ЛЕОНИД КУЛАКОВ

ФОТО: «НОВЫ ЧАС»

Пока не выгоним диктатора-оккупанта.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков прокомментировал, как прошли 10 суток его заключения:

«Мне довелось провести 10 суток в полном одиночестве, хоть камера и была рассчитана на двоих. Большинство времени я не ощущал сильного давления со стороны администрации ЦИП Окрестина. Однако, за пару дней до окончания моего заключения, когда я почувствовал себя плохо, мне категорически не разрешали ложиться, я должен был стоя проводить весь день. Но потом, все же, ко мне пустили врача, которая выявила у меня очень высокое давление, и только после этого администрация разрешила мне лежать.

Вышел в бодром и боевом настроении, с планами сражаться за Беларусь до тех пор, пока не выгоним диктатора-оккупанта» - отметил активист в комментарии пресс-службе кампании.

Ранее сообщалось, что Леонида милиционеры отвезли в РОВД Ленинского района г. Минска, но это не помешало соратникам его встретить.