закрыть
6 января 2020, понедельник, 12:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Леонид Кулаков: Буду сражаться за Беларусь и дальше

  • 6.01.2020, 10:39
  • 1,471
Леонид Кулаков: Буду сражаться за Беларусь и дальше
ЛЕОНИД КУЛАКОВ
ФОТО: «НОВЫ ЧАС»

Пока не выгоним диктатора-оккупанта.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков прокомментировал, как прошли 10 суток его заключения:

«Мне довелось провести 10 суток в полном одиночестве, хоть камера и была рассчитана на двоих. Большинство времени я не ощущал сильного давления со стороны администрации ЦИП Окрестина. Однако, за пару дней до окончания моего заключения, когда я почувствовал себя плохо, мне категорически не разрешали ложиться, я должен был стоя проводить весь день. Но потом, все же, ко мне пустили врача, которая выявила у меня очень высокое давление, и только после этого администрация разрешила мне лежать.

Вышел в бодром и боевом настроении, с планами сражаться за Беларусь до тех пор, пока не выгоним диктатора-оккупанта» - отметил активист в комментарии пресс-службе кампании.

Ранее сообщалось, что Леонида милиционеры отвезли в РОВД Ленинского района г. Минска, но это не помешало соратникам его встретить.


популярное за неделю

Мнение

Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин