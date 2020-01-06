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Три ракеты взорвалась возле посольства США в Багдаде

  • 6.01.2020, 10:46
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Три ракеты взорвалась возле посольства США в Багдаде
Фото: Karim Kadim / AP

Одна из ракет упала на жилой дом.

Район, где находится американское посольство в Багдаде, второй день подряд подвергся обстрелу, сообщает телеканал Al Arabiya (перевод — РБК). По его данным, несколько ракет взорвались в «зеленой зоне» — укрепленном правительственном квартале в центре иракской столицы.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции, в районе американской дипмиссии разорвалось по крайней мере три реактивных снаряда.

По данным Al Arabiya, одна из ракет упала на жилой дом, расположенный рядом с посольством. По словам источников телеканала, среди местных жителей есть пострадавшие. Раненые есть и в районе Джадирия, рядом с которым находится дорога, ведущая к дипмиссии.

Накануне реактивный снаряд взорвался на площади перед американским посольством. Еще несколько снарядов прилетело в район Джадирия, а также на военный аэродром Балад к северу от Багдада, который используется Пентагоном.

Обстрелы «зеленой зоны» происходят на фоне протестов в Ираке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в международном аэропорту Багдада. Он погиб в результате ракетного обстрела, произведенного по приказу американского президента Дональда Трампа.


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