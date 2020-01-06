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Как распознать психопата

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  • 6.01.2020, 10:51
  • 4,067
Как распознать психопата
Фото: Warner Bros. Pictures, 2019

20 критериев.

Начнем с того, что психопатия не психиатрический диагноз — это полезно знать. Несмотря на то, что многие считают этот термин устаревшим, его используют в судебной практике. В закрытых исправительных учреждениях примерно 15-20 преступников соответствуют достаточному количеству критериев, чтобы называться психопатами. Об этом в своей книге «Психопат: реальность за мифами» (Psykopaten — verkligheten bortom myten) пишут судебный психиатр Марианне Кристианссон (Marianne Kristiansson) и доктор медицинских наук Каролина Сёрман (Karolina Sörman). Обе они ведут научную работу на кафедре клинической неврологии Каролинского института, пишет издание Svenska Dagbladet (перевод — inosmi.ru).

Примерно 1% всех мужчин мира можно отнести к категории психопатов. Женщин с психопатическими чертами изучали очень мало, поэтому сказать что-то наверняка насчет них нельзя.

Типичные черты психопата

1. Пониженный контроль импульсивности

2. Поверхностность эмоций и неспособность задумываться о последствиях своего поведения

3. Невероятная стрессоустойчивость и дерзость

Так понятие описывается в самой современной триархичной теоретической модели психопатии, которую разработал американский профессор Кристофер Патрик (Christopher Patrick). Его идея заключается в том, что новые исследования психопатии в рамках нейробиологии должны опираться на три конкретные области.

Более старая модель, к которой чаще всего прибегали в последние десятилетия и которая до сих пор используется как стандарт в судебной практике Швеции, а также в Северной Америке, — это так называемый опросник PCL-R (контрольный список Хейра) на 20 пунктов. С его помощью определяют степень психопатичности криминальных групп.

При использовании контрольного списка Хейра, включающего критерии для определения психопатии, человеку начисляют один балл за свойства, присущие его личности в той или иной степени, и два балла за те, которые присущи полностью. Максимум можно получить 40 баллов. В разных странах, чтобы характеризовать человека как психопата, достаточным считается разное количество баллов.

Вокруг этого списка разворачивается много споров, особенно в США, поскольку он считается устаревшим, хотя очень многие его по-прежнему используют в судебной сфере.

Двадцать критериев психопатии Роберта Хейра

1. Разговорчивость / поверхностное обаяние

2. Завышенная самооценка / напыщенность

3. Потребность в постоянном возбуждении, напряжении / склонность к скуке

4. Патологическая лживость

5. Коварство / склонность к манипулированию

6. Неспособность испытывать чувства вины и стыда

7. Поверхностность эмоций

8. Холодность / отсутствие эмпатии

9. Паразитический образ жизни

10. Слабый самоконтроль, например, легко возникающая агрессия

11. Беспорядочная и эгоистичная сексуальная жизнь

12. Поведенческие проблемы с раннего возраста (до 12 лет)

13. Неспособность ставить реалистичные долгосрочные цели (неумение смотреть в будущее)

14. Импульсивность

15. Безответственность, скажем, в роли родителя или руководителя

16. Неумение отвечать за свои поступки

17. Многочисленные краткосрочные отношения, похожие на брак

18. Преступления в подростковом возрасте (до 15 лет)

19. Нарушение условий досрочного освобождения, преступления, совершенные в этот период

20. Криминальная многофункциональность, преступления разного типа, например: нарушение частных границ, кража, торговля наркотиками, незаконное лишение свободы другого человека, убийство или покушение на убийство, сексуальные преступления, оскорбления, мошенничество, побег из тюрьмы.

Люди с расстройствами личности (а это уже диагноз) часто имеют психопатические черты. Разница между этими двумя понятиями заключается в том, что при формировании комплекса критериев при определении расстройства личности подчеркивается преступное и асоциальное поведение.

Когда же речь идет о психопатии, отмечается пренебрежительное отношение к другим людям, даже если оно не является нарушением закона. Далее мы опишем людей, которые подходят под критерии обоих понятий.

В американском диагностическом мануале и европейской системе классификации болезней диагноз «расстройство личности» опирается на поведенческие особенности. Во многом он похож на психопатию, и часто его ставят как раз преступникам. Как уже было сказано, в закрытых исправительных учреждениях 15-20% задержанных имеют явные психопатические черты. У большинства людей с психопатией есть также диагноз «антисоциальное расстройство личности», если верить книге «Психопат: реальность за мифами».

В ходе исследования, проведенного среди 4 тысяч мужчин-призывников, самостоятельно прошедших тест на психопатию и набравших достаточно много баллов, выявили две группы: с одной стороны дерзкие, любящие приключения и авантюры, не склонные к тревоге и депрессии молодые люди, с другой — те, для кого характерны тревожность, депрессия и телесные недуги.

Вот три преступных типа с разной степенью психопатичности, смоделированные на основе воображаемого ограбления банка. Они описаны в книге «Психопат: реальность за мифами».

Патрик

Сильно выраженные психопатические черты. Это контролируемая и холодная психопатия, делающая его невероятно храбрым и спокойным в стрессовых ситуациях, например, во время ограбления банка. Способен спланировать очень сложные преступления без тени волнения. Типичен для своей группы, человек с большим потенциалом. Если бы он не попал в преступную среду, мог бы многого добиться в другой сфере. Может управлять другими людьми и хорошо умеет организовать их. Фронтальные доли его мозга, те самые, с помощью которых человек принимает решения, очень хорошо развиты. Другие же, по мнению ученых, развиты гораздо хуже. Например, те, с помощью которых мы оцениваем разные вещи или формируем свой моральный компас, предпочитая, скажем, никого не убивать. Патрик умен и общителен, сем многих вводит в заблуждение. Даже в исправительных учреждениях многие поддаются на обаяние самоуверенного и склонного к манипулированию Патрика.

Одна из причин невероятной храбрости и бесстрашия такого человека: его симпатическая нервная система работает не так, как у нас.

Клас

У него черты психопатии выражены меньше. Он импульсивен, но не так стрессоустойчив. Он явно занервничал, когда в банке во время ограбления, спланированного Патриком, начался хаос. Система вознаграждения в мозгу у Класа работает немного необычно. Кроме того, у него проблемы с так называемой рабочей памятью. Ему трудно сохранять в рабочей памяти информацию. Вероятно, у него синдром дефицита внимания и гиперактивности. Ему трудно что-то планировать, завершать начатое и концентрироваться. Им легко управлять, что очень удобно для Патрика, когда тот, например, продумывает преступление.

Андерс

Ему поставили диагноз «антисоциальное расстройство личности», но выраженных черт психопатии у него нет. Он способен оценить себя со стороны. Он хочет стать лучше и уйти из криминального мира. В исправительных учреждениях он активно участвует в реабилитационных программах.


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