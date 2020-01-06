Иран привел ракетные войска в повышенную боевую готовность
- 6.01.2020, 11:16
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США внимательно следят за ситуацией.
Ракетные войска Ирана находятся в повышенной боевой готовности.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя США.
По словам собеседника агентства, пока сложно определить, в каких целях было выполнено усиление боевой готовности иранских ракетных войск — для защиты или нападения. Он также отметил, что США внимательно следят за этой ситуацией.
«Они явно находятся в состоянии повышенной готовности. На данный момент нельзя определить, находятся они в состоянии обороны или нападения. Но мы внимательно следим за этим», — сказал чиновник.
О возможном военном ударе по американским целям Иран заявил после того, как в ночь на 3 января в иракском Багдаде в результате ракетного удара США был убит командир элитного подразделения Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани.
В МИД Ирана назвали операцию США «актом международного терроризма».
Советник Али Хаменеи заявил, что Иран готовит удары по военным объектам США.