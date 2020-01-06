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«Лучший корпоратив был, когда подрались с шефом»

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  • 6.01.2020, 11:21
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«Лучший корпоратив был, когда подрались с шефом»
иллюстрационное фото

Белорусы вспоминают о самых необычных случаях на работе.

Недели до и после Нового года - самое время корпоративов, празднований с друзьями, коллегами, родственниками. Вот журналисты kp.by и спросили у самых разных белорусов, какой новогодний корпоратив или праздник им запомнился.

Александр СОЛОДУХА, заслуженный артист Беларуси:

- Запомнился корпоратив, на который нас пригласили Александр Тиханович и Ядвига Поплавская, это было несколько лет назад. В ресторане гостиницы под Ригой 25 белорусских артистов пели для восьми человек. Было очень эффектно! После мы отдыхали, а наутро отправились самолетом в Минск.

Леонид ШИРИН, композитор, участник группы «Да Винчи»:

- Запомнилась новогодняя ночь, когда у нас за несколько часов было 5 работ. Выехали в 10 вечера, выступили, а переезжая на новое место, ровно в полночь вышли из машин на проспекте Победителей, поздравили друг друга и поехали дальше работать. Закончилось все около трех ночи.

Виктория КРАСОВСКАЯ, логист:

- Коллега, собираясь на корпоратив, надела колготки с дырками, которые под платьем не были видны. Все остальное безупречно: дорогие туфли и наряд, прическа и макияж изумительные. Спрашиваю: «У тебя нормальных колготок нет? Давай я тебе подарю». «Нет, - говорит, - я себя знаю. Стоит мне только выпить, теряю контроль над собой. Могу к какому-нибудь мужчине и домой поехать, меня не остановишь. Я же только пришла сюда на работу, нельзя терять лицо. А рваные колготки - это мой тормоз. Я в любом состоянии про них помню, поэтому никуда ни с кем не поеду». Мужчины вокруг нее тогда роились как пчелы, она была феерично нетрезвая, но домой уехала одна.

Максим НАЗАРОВ, web-дизайнер:

- Больше всего запомнил корпоратив, на который я не пошел. У нас был шеф, которого ненавидел весь отдел: подлый мужик, которому казалось, что его хотят подсидеть. И он всем мстил за мифические обиды. Как-то накануне 23 февраля коллеги собрались, изрядно приняли на грудь и слово за слово высказали руководителю все, что о нем думали. Не обошлось и без мордобоя. Поначалу я даже жалел, что не принял участие в вакханалии, но когда двоих уволили, а меня повысили, даже обрадовался.

Ольга ЛУКАШЕВИЧ, бухгалтер:

- Я работаю в одном из институтов Академии наук. На первом новогоднем корпоративе неожиданно было увидеть уважаемых ученых мужей, которые совершенно искренне веселились и погрузились в атмосферу праздника. Ну а в первый рабочий день весь официоз, разумеется, вернулся.

Маргарита ЕРМОЛОВА, специалист по закупкам:

- Мой самый запоминающийся корпоратив был, когда я работала в донецком филиале крупного банка. Перед тем каждому филиалу дали определенную тему, на которую мы командой снимали ролик. Потом было голосование, и авторов лучших роликов собрали в Киеве. Миниатюры нам помогали ставить стилисты, хореографы, певцы, это было серьезно и весело одновременно. А после концерта был большой фуршет, много конкурсов, развлечений, - все это было на кубинскую тему, ярко и интересно.

Катерина СИЛЬВАНОВИЧ, фотограф:

- Я столько раз работала на корпоративах, что они для меня слились в один большой ком. Наверное, самый яркий был в стиле вечеринок Лас-Вегаса: антураж, яркие наряды, роскошь, перья, джазовая музыка. Кто хотел - играл в рулетку и на игровых автоматах, кто-то пел в караоке, танцевал. Были и артисты, и конкурсы - все отрывались по полной программе.


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