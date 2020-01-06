Анджей Дуда: Польша не дала себя спровоцировать 4 6.01.2020, 11:29

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Анджей Дуда

Фото: charter97.org

Президент Польши заявил, что реакция на провокационные заявления Путина была адекватной.

Как "Укринформ", об этом в эфире телеканала TVP.INFO сообщил президент Польши Анджей Дуда.

"Конечно, мы отреагировали адекватно ситуации, потому что я и эксперты восприняли это как провокацию против нас, прежде всего, перед этими большими торжествами (75-я годовщина завершения Второй мировой войны. - Ред.). В связи с этим мы признали, что любая немедленная реакция только бы вызвала авантюру, которая привела бы к неизвестно каким последствиям. А поскольку президент Путин принял решение, чтобы так резко высказываться, значит у него была своя цель, ведь здесь не может быть случайных заявлений", - заявил Дуда.

Он подчеркнул, что Варшава не дала себя спровоцировать, адекватным был также ответ международного сообщества.

"Со всего света было очень много голосов, которые осуждали эти высказывания, которые их отрицали", - заявил Дуда.

Президент РП также сообщил, что 7 января он созывает заседание Кабинетного совета (совместного заседания президента и его министров с правительством страны. - Ред.) во время которого обсудит стратегию действий по двум вопросам: празднование в Израиле 75-летия освобождения концлагеря в Освенциме, а также ситуацию на Ближнем Востоке в свете последних событий. Он добавил, что речь идет как об историческом, так и военном и экономическом аспектах.

"Если бы что-то происходило на Ближнем Востоке, то мы должны быть к этому готовыми также и в экономическом плане и об этом надо дискутировать", - подчеркнул Дуда.

Как сообщалось, президент РФ Путин на пресс-конференции 19 декабря, а впоследствии, 24 декабря, на коллегии минобороны заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, поскольку власть уже не контролировала ситуацию. Российский лидер также утверждал, что Польша раньше сама была агрессором, захватив осенью 1938 года часть Чехословакии. Кроме того, Путин заявлял, что поводом к началу Второй мировой войны был не пакт Молотова-Риббентропа, а Мюнхенское соглашение 1938 года. Последнего довоенного посла Польши в Германии Юзефа Липского он назвал "сволочью и антисемитской свиньей".

МИД Польши выразило протест по поводу заявлений Путина и его попыток переписать историю и оправдать сталинский тоталитаризм. Впоследствии в министерство был вызван посол РФ, ему был выражен протест по поводу этих заявлений.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий подчеркнул, что агрессивные выпады Путина в плоскости истории не имеют ничего общего с историческим прошлым, а является попыткой скрыть последние проблемы и поражения России: неудачную попытку полного подчинения Беларуси, очередное продление санкций ЕС за аннексию Крыма, поражение на переговорах в "нормандском формате", осложнения с реализацией проекта Nord Stream 2, а также отстранение российских спортсменов на четыре года от международных соревнований в связи с допинг-скандалом.