Германия инициирует встречу глав МИД стран Евросоюза из-за конфликта между США и Ираном 6.01.2020, 11:46

В немецком МИД отметили важную роль Европы в налаживании диалога.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил провести на следующей неделе встречу глав МИД стран ЕС в связи с обострением ситуации между США и Ираном, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства ФРГ.

Маас, в частности, отметил важную роль Европы в налаживании диалога между сторонами конфликта.

"В связи с этим я предложил (верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности) Жозепу Боррелю перенести встречу глав МИД стран ЕС на этой неделе, чтобы быстро согласовать совместные действия", - отметил Маас.

По его словам, страны, входящие в возглавляемую США международную антитеррористическую коалицию, должны как можно быстрее провести встречу для согласования дальнейших шагов в свете решения депутатов парламента Ирака положить конец военному присутствию иностранных сил в стране.

Ранее, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны.

Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала "террористическим актом". Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны после ликвидации Сулеймани.

В то же время международная коалиция под руководством США на фоне обстрелов мест дислокации заявила о приостановлении операции против "Исламского государства" в Ираке.

Военный советник Верховного лидера Ирана генерал-майор Хоссен Деган заявил, что реакция Тегерана на убийство армией США влиятельного генерала будет "наверняка военной".