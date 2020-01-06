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Вудкрофт: Минское «Динамо» продолжает борьбу за плей-офф

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  • 6.01.2020, 12:04
Вудкрофт: Минское «Динамо» продолжает борьбу за плей-офф
Крэйг Вудкрофт

Хоккеисты столичной команды сохраняют математические шансы на выход в плей-офф.

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после поражения от СКА (1:4) рассказал о целях команды на остаток чемпионата КХЛ. По словам коуча, он до сих пор считает, что у "зубров" остаются шансы на плей-офф, пишет tut.by.

- Какие цели преследует команда в конце сезона? Считаете, еще есть шансы на плей-офф?

- Вам уже следовало бы хорошо меня выучить. Я всегда настраиваю команду на победу! Мы всегда заряжены на положительный результат. Наш гендиректор Дмитрий Басков послал игрокам сигнал, что каждый должен заслужить место в составе. Я согласен с этим месседжем. Наши задачи те же: побеждать, набираться опыта, готовить игроков для сборной. Сегодня вы могли увидеть прогресс молодых игроков. Он ощутим. Что касается плей-офф, то математические шансы у нас есть, а это значит, что мы продолжаем борьбу за плей-офф.

Также Крэйг Вудкрофт, комментируя регулярное включение в состав Дэнни Тэйлора и игнорирование имеющего лучшую статистику Михаила Карнаухова, заявил, что белорусские вратари должны заслужить место в составе, а Тэйлор хорошо себя показал в игре с "Северсталью".


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