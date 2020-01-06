закрыть
6 января 2020, понедельник, 12:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Андрей Шарендо борется с судебным произволом

  • 6.01.2020, 12:11
Андрей Шарендо борется с судебным произволом
Андрей Шарендо
Фото: Юрий Друг / Charter97.org

Активист «Европейской Беларуси» отстаивает право на протесты против «интеграции».

Жалобу в Брестский областной суд на приговор после акции против белорусско-российской интеграции подал активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо, сообщает «Радыё Рацыя».

Он получил штраф за репост в социальных сетях «призыва» к участию в одной из акций, рассказал правозащитник Владимир Величкин.

«Сейчас он обжаловал это наказание в Брестском областном суде, будем смотреть, чем закончится. Но перспективы, мягко говоря, туманны, пока еще никто не выигрывал суды у этой системы», - рассказал правозащитник.

По словам Владимира Величкина, после вынесения приговора второй по счету судебной инстанцией планируется еще подавать заявления в Верховный суд Республики Беларусь. Такие действия - попытка напомнить общественности о нарушении прав человека.


популярное за неделю

Мнение

Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин