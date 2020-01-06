Андрей Шарендо борется с судебным произволом 6.01.2020, 12:11

Андрей Шарендо

Фото: Юрий Друг / Charter97.org

Активист «Европейской Беларуси» отстаивает право на протесты против «интеграции».

Жалобу в Брестский областной суд на приговор после акции против белорусско-российской интеграции подал активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо, сообщает «Радыё Рацыя».

Он получил штраф за репост в социальных сетях «призыва» к участию в одной из акций, рассказал правозащитник Владимир Величкин.

«Сейчас он обжаловал это наказание в Брестском областном суде, будем смотреть, чем закончится. Но перспективы, мягко говоря, туманны, пока еще никто не выигрывал суды у этой системы», - рассказал правозащитник.

По словам Владимира Величкина, после вынесения приговора второй по счету судебной инстанцией планируется еще подавать заявления в Верховный суд Республики Беларусь. Такие действия - попытка напомнить общественности о нарушении прав человека.