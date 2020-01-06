Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти 2 Николай Статкевич

6.01.2020, 12:28

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Николай Статкевич

Независимость как нефть.

Современные успешные государства содержатся на налоги от доходов и собственности своих граждан. Власти там делают все, чтобы этих доходов и собственности было как можно больше.

Создают условия для развития частной инициативы, стимулируют рост зарплат. Поддерживают высокий уровень образования и здравоохранения – ведь хорошо образованные и здоровые граждане лучше зарабатывают. И платят больше налогов.

Налогоплательщики строго следят, на что, как и кем тратятся их деньги. Они не позволят распоряжаться своими кровными тем, кого они не избирали на справедливых выборах. Но и честно избранные политики досрочно потеряют власть, если их уличат в финансовой или моральной нечистоплотности.

Власть в благополучных странах служит тому, кто ее избрал и содержит – своему народу.

Но есть и другие государства, существующие, в основном, за счет эксплуатации природных ресурсов. Здесь у политиков, оказавшихся у власти, появляется возможность взять под свой контроль доходы от добычи природных богатств и использовать их для присвоения бесконтрольной власти.

На деньги от продажи данных природой ресурсов такие правители создают лично преданные им многочисленные силовые и чиновничьи структуры. Судебная, политическая, избирательная системы и СМИ меняются под бессрочное сохранение правителя у власти. Его оппоненты преследуются. А сам он и его приближенные – обогащаются за счет коррупции и воровства.

Крупный бизнес берется под контроль. Средний и малый – становится кормушкой силовиков и чиновников помельче. Активные люди уезжают из страны. Развитие экономики прекращается.

Конечно, кое-что из доходов от природных ресурсов перепадает и народу. Но, по большому счету, власть рассматривает обычных людей, как лишние рты, как обременение.

Стран, чьи природные богатства стали инструментом их порабощения и тормозом для развития, в мире достаточно много. Но есть одна, которую порабощают с помощью чужих ресурсов. Это Беларусь.

Избранный 26 лет назад тогда еще законный президент не имел внутри страны достаточно природных ресурсов, чтобы обеспечить себе бесконтрольную и бессрочную власть над народом. Но рядом была Россия, у которой этих ресурсов предостаточно. И которая не смирилась с независимостью бывших советских республик, считая их своими окраинами.

Лукашенко использовал эту ностальгию по былой империи, как способ получения ресурсов для утверждения неограниченной власти над народом. Он стал по частям продавать Москве суверенитет нашей страны. Россия платила за поэтапное увеличение своего контроля над Беларусью дешевыми нефтью и газом. Которые перерабатывались и продавались на мировых рынках по высоким ценам.

По сути, независимость страны стала продаваемым ресурсом. Как нефть, например.

Доходов от продажи независимости хватало на колоссальный аппарат подавления общества, на поддержание нереформированной отсталой промышленности, на роскошную жизнь и зарубежные счета диктатора и его семьи.

Но независимость заканчивается быстрее, чем запасы природных ресурсов. Сейчас Москва решила завершить покупку нашей страны. Чтобы принудить белорусского диктатора побыстрее согласиться на окончательную аннексию, ему стали постепенно увеличивать цены на нефть и газ.

Конечно, Лукашенко не хочется превращаться в правителя российской автономии. Он истерит, ругается, даже пытается угрожать. Но… ведет торг об условиях поглощения Беларуси.

Ведь деваться ему некуда.

Персоналистская диктатура – очень затратная система правления. Придавленная тотальным контролем экономика ее содержать не может. Нужны огромные халявные средства. Которые, за неимением больших залежей нефти или других природных ресурсов, диктатор может получить только продажей независимости.

Еще есть вариант строить самодостаточное успешное государство, основанное на свободной экономике, гарантиях прав граждан и демократии. Но в таком государстве места диктаторам нет.

Поэтому преступная продажа страны продолжится до ее завершения. Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти. Эта задача делается сейчас для патриотов главной.

Николай Статкевич, statkevich.org