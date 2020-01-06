Видеофакт: Брестчане патриотично поздравили белорусов с Новым годом и Рождеством 2 6.01.2020, 12:34

Люди вышли с бело-красно-белым флагом к памятнику 1000-летия города.

Брестчане вышли к памятнику 1000-летия и патриотично поздравили белорусов с Новым годом и Рождеством, сообщает «Брестская газета».

Они зачитали отрывки из поэтического сборника брестского журналиста и поэта Георгия Томашевича «Анёл над Брэстам: вянок санетаў».

«Берасце – за Незалежнасць! Жыхары горада віншуюць беларусаў з Новым годам» – так называется видеоролик, который появился на YouTube 5 января.

В ролике также прозвучала песня «Час касінераў» белорусского коллектива Dzieciuki.