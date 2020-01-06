Die Welt: Эффект 1990-х настигает Россию 1 6.01.2020, 12:37

1,197

К 2050 году численность населения России может сократится до 130 млн человек.

"В России зафиксирована рекордная за одиннадцать лет убыль населения. Мощный удар, среди прочего, наносит резкое падение рождаемости в 1990-е годы. А одно из желаний многих россиян, вероятно, еще больше обостряет ситуацию ", - пишет немецкое издание Die Welt (перевод – InoPressa).

"Если бы россияне последовали совету Православной Церкви, у страны, вероятно, было бы на одну большую проблему меньше. В своей недавно представленной стратегии по народосбержению Церковь в лице Патриарха Кирилла предписала, что к 2050 году население страны должно быть увеличено до 160 млн человек. Кроме того, продолжительность жизни людей должна повыситься до 90 лет. Кирилл и Церковь зашли так далеко, что хотят закрепить народосбережение даже в конституции. (...)", - передает журналист Эдуард Штайнер.

"О том, что действительно необходимо принимать меры, свидетельствуют данные государственного статистического ведомства Росстат. Согласно им, именно 2019 год демонстрирует критическую ситуацию. За первые девять месяцев года естественная убыль населения - превышение числа умерших над числом родившихся - составила 259 600 человек. Таким образом, в 2019 году убыль населения стала самой высокой за последние одиннадцать лет. Как поясняет Росстат, главной причиной этого является не растущая смертность, а падение рождаемости в 80 из 85 регионов страны".

"Причины легко объяснимы: к началу третьего десятилетия правления Владимира Путина 1990-е годы, отмеченные сниженной рождаемостью, начинают сказываются со всей мощью. Тогда, после краха Советского Союза, на страну обрушилась демографическая катастрофа. Так как в связи с экономическим упадком люди были заняты собственным выживанием, рождаемость резко упала. Средняя рождаемость в расчете на одну женщину упала с 2,2 детей в 1987 году до 1,2 ребенка в 1999 году. Ко всему прочему одновременно стремительно росла смертность", - говорится в статье.

Путин с течением времени распознал проблему и инициировал поддержку матерям и семьям - от прямой денежной помощи до ипотечных кредитов на льготных условиях. "Во времена экономического подъема, по крайней мере до 2014 года, рождаемость повысилась до 1,7. Однако это ничего не меняет в ощущаемых сегодня последствиях падения рождаемости в 1990-е годы", - отмечает Штайнер.

"Они проявляются не только в естественной убыли населения, они давно сказываются и на рынке труда. Даже во время рецессии, в 2015 и 2016 годах, уровень безработицы не поднимался выше 6%", - указывает издание.

"Если взглянуть на демографические прогнозы, в краткосрочной перспективе ситуация мало улучшится. Наоборот, по словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, к 2035 году количество женщин детородного возраста сократится еще на 28%. При этом падение рождаемости является лишь одной из причин сложной демографической ситуации. Еще одной причиной является эмиграция. В политике все это замалчивается, но среди населения желание уехать из страны растет".

Согласно опросу "Левада-Центра", желание россиян уехать из страны достигло нового рекорда. "Так, количество респондентов, желающих эмигрировать, выросло с мая 2019 года с 15% до 21%".

"Социологи видят три причины подобных настроений. Во-первых, отношения с Западом после масштабного их ухудшения вследствие украинского кризиса теперь снова улучшились. Во-вторых, ввиду политического и экономического застоя в стране многие россияне видят за границей лучшие условия для будущего своих детей. И, в-третьих, жесткое подавление мирных протестов летом привело к глубокому разочарованию относительно перспектив в стране", - пишет издание.

"Желание эмигрировать выглядит еще более драматичным в связи с тем, что человеческий капитал был в стране главным фактором повышения благосостояния в 1,8 раза в период с 2000 по 2017 год. Об этом говорится в недавнем анализе Всемирного банка. Хотя доля человеческого капитала в совокупном богатстве России составляет только 46%, в то время как в странах ОЭСР этот показатель равняется 70%, его значимость росла здесь быстрее, чем где бы то ни было - по крайней мере в период с 2000 по 2010 год. С тех пор положительная динамика в России замедлилась. Если теперь увеличится число людей, уезжающих из страны, это еще больше ухудшит ситуацию, тем более что обычно свое счастье за границей ищут более квалифицированные кадры".

Надежду России дает лишь то, что для большинства респондентов эмиграция является лишь мечтой - всерьез этот вопрос рассматривают "только" 7% опрошенных, отмечает издание.

"Впрочем, вместе с падающей рождаемостью это может привести к тому, что верным окажется прогноз Международной организации труда (ILO): согласно нему, к 2050 году численность населения России сократится до 130 млн человек. Другие прогнозы выглядят более оптимистичными и предвещают по крайней мере стагнацию на сегодняшнем уровне. Однако Православная Церковь со своей утопией о 160 млн человек весьма одинока", - констатирует Die Welt.