Квартира на Романовской Слободе, где была найдена убитая женщина, сдавалась посуточно 6.01.2020, 12:46

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Что журналистам стало известно от соседей?

Внимательные читатели Onliner поделились информацией о квартире, в которой вчера правоохранители нашли тело убитой женщины. Ее конечности еще раньше были обнаружены в сумке, плавающей в Свислочи. По официальной информации, квартира расположена на улице Романовская Слобода, по неофициальной — хозяйка квартиры периодически сдавала ее на сутки.

В интернете можно найти объявление о сдаче квартиры одной из минских управляющих компаний. Квартира считается довольно дорогой: за нее просят больше $100 за ночь. Объявление с этой же квартирой есть и на некоторых зарубежных англоязычных сайтах. Там ценник чуть выше.

Вывод о том, что квартира та самая, можно сделать, сравнив кадры короткого видеоролика, опубликованного вчера Следственным комитетом, и фотографии на сайтах аренды. Можно заметить тот самый необычный телевизор с запоминающейся передней панелью интерфейсных разъемов, черную приставку справа от него, границу белой и коричневой плитки на полу, а также кусок какой-то красной мебели.

Как пишет жительница этого дома, ранее про хозяйку у соседей справлялись ее подруги. А вчера приехала и милиция. Правда, соседка не может со стопроцентной уверенностью утверждать, являлась ли убитая технически хозяйкой квартиры. Она периодически сдавала ее на пару дней, но чаще жила там постоянно.

Мы обратились в управляющую компанию, которая занималась арендой этой квартиры, но там нам сообщили, что уже года три как эта квартира у них не сдается. А на некоторых досках объявлений она присутствует лишь потому, что информация там давно не обновлялась и устарела.

— Кто-то сдавал эту квартиру и использовал наши фотографии. Я звонила этому человеку и требовала, чтобы он удалил их, — рассказывает представительница арендной компании. — Я эту девушку знала лично. Мы дружили с ней когда-то, но потом расстались, разругавшись. Я очень потрясена произошедшим.

Мне позвонила двоюродная сестра Юлии сегодня ночью. Больше я ничего сказать не могу. У нее есть родственники, брат, мама, сестра младшая, соседи. Обращайтесь к ним.

Дополнено. Соседи под подпиской

Корреспондент Onliner посетил дом на Романовской Слободе, где вчера был обнаружен труп женщины. Подъезд совсем небольшой: всего девять квартир. На дверь подъезда смотрит камера видеонаблюдения. Возможно, она во многом и помогла правоохранителям выйти на след преступника.

Большинство жильцов сегодня утром дома отсутствовали. Мужчина, которого удалось поймать на выходе из подъезда, заявил, что понятия не имеет о произошедшем.

Квартира находится на втором этаже. Спутать ее ни с одной другой не удастся: видно, что дверь взламывали, теперь она опечатана, вокруг валяются куски стен, перчатки, монтажная пена.

Соседка, проживающая совсем рядом, ничего не может рассказать о произошедшем. Она была понятой на вскрытии квартиры, а потому сейчас находится под подпиской о неразглашении.

В соседнем подъезде нашлась пожилая женщина, которая вспомнила Юлию. Она поохала: несколько лет назад погибшая общалась с ее дочерью. А маме это не нравилось, так как Юлия вела чересчур веселый образ жизни. Но, как подмечает соседка, было это несколько лет назад.