Как дожить до 100 лет 5 6.01.2020, 13:04

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Девять привычек долгожителей.

Образ жизни, по мнению Всемирной Организации Здоровья, в значительной степени определяет не только ее качество, но и продолжительность. Разумеется, никто ничего не гарантирует, но некоторые привычки существенно повышают шансы встретить свой сотый день рождения — и притом в добром здравии и ясном уме, пишет Популярная механика.

Быть организованным

Исследование, продолжавшееся в США в течение 80 лет, подтвердило: люди, предпочитающие спланированную, хорошо организованную жизнь, в итоге живут дольше, чем те, кто полагается на авось. Возможно, полагают ученые, дело в количестве стресса, которого в размеренной жизни все-таки меньше, чем в непредсказуемой. А, может быть, в том, что люди, склонные к планированию, в принципе реже рискуют — и в итоге реже попадают в опасные ситуации. Как бы там ни было, статистика на стороне скучных рациональных организаторов — а значит, может быть, стоит стряхнуть пыль с ежедневника?

Ходить по магазинам

Те, кто ежедневно ходят в магазин за покупками, имеют существенно более низкий шанс умереть раньше срока. Как показало тайваньское исследование, в котором приняли участие 2000 мужчин и женщин в возрасте старше 65 лет, те, кто в старшем возрасте предпочитает самостоятельно совершать покупки, повышают свои шансы на долголетие на 28%. Социальные взаимодействия, физическая активность, а также постоянная тренировка памяти — вот три фактора, которые заставляют организм работать и сопротивляться старости.

Почаще есть карри

Еще одна неожиданность: сингапурские ученые, исследовавшие рацион жителей Индии в возрасте от 60 до 90 лет, пришли к выводу, что регулярное употребление карри помогает сохранить когнитивные способности в пожилом возрасте. Так, те участники исследования, которые ели это блюдо всего дважды в год, в итоге быстрее и легче справлялись с интеллектуальными тестами, чем те, в чей рацион это блюдо не входило вовсе. По мнению исследователей, все дело в куркуме — пряности, в состав которой входит антиоксидант куркумин, обладающий противовоспалительными, противоопухолевыми и понижающими холестерин свойствами.

Ходить в караоке

Или просто почаще пойте с друзьями. Исследование, проведенное в США, продемонстрировало: те пожилые люди, которые посещали хор или просто часто пели в компании друзей, реже обращались за медицинской помощью, в среднем меньше страдали от одиночества, а также не страдали такой распространенной проблемой пожилых людей, как внезапные падения. С одной стороны, такой эффект может иметь биологическое обоснование: пение оказывает положительное влияние на органы дыхания и помогает насыщать кровь кислородом. Но, с другой стороны, также пение, особенно в компании, заряжает положительными эмоциями и помогает бороться с социальной изоляцией.

Пользоваться интернетом

Чем старше мы становимся, тем более полезной становится для нас всемирная паутина и особенно социальные сети. Если для людей в возрасте 40−50 лет социальные сети могут быть причиной депрессий и расстройств здоровья, то после 55 лет самое время потихоньку втягиваться в серфинг и виртуальное общение. Исследование, в рамках которого изучалась степень активности различных областей мозга у пожилых людей, подтвердило: те мужчины и женщины, которые активно «чатились» и «серфились», в итоге имели более активные области, отвечающие за речь, чтение, память, зрительные особенности, а также принятие решений.

Работать

Исследователи из Американского проекта долголетия подтвердили то, что мы и так подозревали: чем позже человек расстается с любимой (это важно!) работой, тем дольше он живет. Нелюбимая работа вызывает повышенный уровень стресса, а вот работа, которая приносит удовлетворение и самореализацию, только улучшает физическое и психическое здоровье. Так что чем успешнее вы в своей профессиональной деятельности (и чем дольше планируете ею заниматься), тем выше ваши шансы стать долгожителем.

Развивать философский подход

Чем меньше вы склонны переживать из-за жизненных неурядиц, тем дольше проживете, утверждают исследователи из Гарвардского университета. По их мнению (и с ним трудно не согласиться) психологическая устойчивость позволяет минимизировать уровень стресса — тем самым защищая и психическое, и физическое здоровье.

Не жертвовать сном

Распространенный миф о том, что в старости людям нужно меньше сна, не имеет ничего общего с действительностью. Каким бы ни был ваш возраст, вам по прежнему важно спать ежедневно не менее восьми часов. Соблюдайте режим сна, гуляйте перед сном, медитируйте, пробуйте другие расслабляющие техники — все это непременно скажется на вашем здоровье самым благоприятным образом. Сон — это и здоровье, и долголетие.

Завести собаку

Именно собаку — ведь с ними, в отличие от кошек, нужно ежедневно гулять. Это особенно важно для пожилых людей, так как помогает поддерживать здоровый уровень физической активности. Кроме того, во время регулярных прогулок с питомцами владельцы собак часто знакомятся, общаются и получают так необходимые в зрелом возрасте поддержку и социальное взаимодействие.