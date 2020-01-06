«Баста»: А все потому, что в Финляндии нет «особого пути» Лукашенко 12 6.01.2020, 13:17

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Премьер-министр страны предложила ввести четырехдневную рабочую неделю и шестичасовой рабочий день.

34-х летняя премьер-министр Финляндии сделала заявление о том, что их стране просто жизненно необходимо переходить на 4-х дневную рабочую неделю с 6-и часовым рабочим днем, пишет телеграмм-канал «Баста»:

«Четырехдневная рабочая неделя и шестичасовой рабочий день. Почему это не может быть следующим шагом? Кто сказал, что 8 часов — это истина в последней инстанции?

Я считаю, что люди заслуживают проводить больше времени с семьей, с любимыми, тратить его на хобби и другие важные аспекты жизни, типа культуры. Возможно, это станет новым этапом нашей рабочей жизни»

А все потому, что там в правительстве нет покрывающихся коррупционной плесенью престарелых маразматиков-коммунистов и нет «особого пути» Лукашенко с его системой кумовства.

Финны делают все, чтобы хорошо жить сейчас. Это делают не власти, не чиновники, а народ, потому что у них все решают простые люди.

Не боятся, не ленятся, понимая что политика касается каждого и что только каждый в отдельности может сделать свою жизнь лучше, но объединившись и решая проблемы страны вместе.

Поэтому и проблем у их страны почти нет.