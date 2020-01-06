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Российская нефть не поступает на Мозырский НПЗ

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  • 6.01.2020, 13:25
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Российская нефть не поступает на Мозырский НПЗ

Белорусские НПЗ работают при минимальной загрузке.

Нефть из России поступила на «Нафтан», но Мозырский НПЗ пока не имеет сырья, сообщает БелТА.

«Нефть на «Нафтан» поступает, началась ее переработка. С 17.00 4 января на «Нафтан» поступило 26,5 тыс. тонн нефти. Сохраняется минимальная загрузка предприятия», – проинформировали в «Белнефтехиме».

Белорусские НПЗ работают при минимальной загрузке с 1 января 2020 года. С началом нового года Россия прекратила поставки нефти в нашу страну, поскольку прошлогоднее соглашение закончилось, а новое так и не подписали. Разногласия между Минском и Москвой возникли вокруг цен на черное золото. В результате Беларусь прекратила экспорт нефтепродуктов, чтобы экономить ресурсы для внутренних потребностей.


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