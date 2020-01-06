Российская нефть не поступает на Мозырский НПЗ 8 6.01.2020, 13:25

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Белорусские НПЗ работают при минимальной загрузке.

Нефть из России поступила на «Нафтан», но Мозырский НПЗ пока не имеет сырья, сообщает БелТА.

«Нефть на «Нафтан» поступает, началась ее переработка. С 17.00 4 января на «Нафтан» поступило 26,5 тыс. тонн нефти. Сохраняется минимальная загрузка предприятия», – проинформировали в «Белнефтехиме».

Белорусские НПЗ работают при минимальной загрузке с 1 января 2020 года. С началом нового года Россия прекратила поставки нефти в нашу страну, поскольку прошлогоднее соглашение закончилось, а новое так и не подписали. Разногласия между Минском и Москвой возникли вокруг цен на черное золото. В результате Беларусь прекратила экспорт нефтепродуктов, чтобы экономить ресурсы для внутренних потребностей.