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Ликвидация Сулеймани: Кремль лишился налаженного канала связи

  • 6.01.2020, 13:31
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Ликвидация Сулеймани: Кремль лишился налаженного канала связи
Касем Сулеймани
Фото: AP

Какими будут последствия?

Доктор исторических наук Елена Галкина рассказала newsader.com о последствиях убийства иранского генерала Касема Сулеймани для отношений между Москвой и Тегераном.

«Сотрудничество осложнится именно из-за того, что Сулеймани был налаженным каналом коммуникаций, через которого осуществлялись совместные усилия в той же самой Сирии», — считает специалист.

Подробности смотрите в видео:

00:30 Убийство иранского генерала Касема Сулеймани: значение и последствия

19:16 Длинная история иранских провокаций и красная черта

20:16 Последствия убийства Сулеймани для российско-иранских коммуникаций

24:42 Россия и Иран: сходство и различия режимов в контексте готовности США ликвидировать агрессоров.


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