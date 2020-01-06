Ликвидация Сулеймани: Кремль лишился налаженного канала связи
- 6.01.2020, 13:31
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Какими будут последствия?
Доктор исторических наук Елена Галкина рассказала newsader.com о последствиях убийства иранского генерала Касема Сулеймани для отношений между Москвой и Тегераном.
«Сотрудничество осложнится именно из-за того, что Сулеймани был налаженным каналом коммуникаций, через которого осуществлялись совместные усилия в той же самой Сирии», — считает специалист.
Подробности смотрите в видео:
00:30 Убийство иранского генерала Касема Сулеймани: значение и последствия
19:16 Длинная история иранских провокаций и красная черта
20:16 Последствия убийства Сулеймани для российско-иранских коммуникаций
24:42 Россия и Иран: сходство и различия режимов в контексте готовности США ликвидировать агрессоров.