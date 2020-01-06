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Конгресс США планирует ограничить военные полномочия Дональда Трампа

  • 6.01.2020, 13:50
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Конгресс США планирует ограничить военные полномочия Дональда Трампа

Резолюция касается действия президента в отношении Ирана.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на сайт спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Резолюция, по которой будут голосовать конгрессмены, аналогична той, которую представил в Сенате демократ Тим Кейн.

В ней подчеркиваются традиционная ответственность Конгресса по надзору за действиями президента и, в частности, говорится, что без дальнейшей санкции Конгресса военные действия Белого дома в отношении Ирана должны быть прекращены в течение 30 дней.

Пелоси назвала убийство иранского генерала Cулеймани «провокационным и несоразмерным воздушным ударом», который «ставит под угрозу американских военнослужащих, дипломатов и других, путем усиления риска серьезной эскалации напряженности с Ираном».

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, из международного аэропорта в столице Ирака Багдаде были выпущены по меньшей мере три ракеты. Сначала сообщалось об одном погибшем гражданского и ранении 12 иракских военных.

Позже стало известно, что в результате ракетного обстрела погибли по меньшей мере семь человек, среди них — командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани и командующий Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

После этого в Пентагоне сообщили, что генерал Сулеймани был убит в ходе операции ВС США в Багдаде по указанию президента США Дональда Трампа.


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