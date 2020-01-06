Водитель такси пришел ночью к пассажиру с ножом 2 6.01.2020, 14:32

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Так он требовал возмещения за испачканный салон.

Сегодня в полночь жителю дома по улице Либаво-Роменской в Минске пришлось срочно вызывать милицию. К нему ломился вооруженный ножом и алкогольной дерзостью таксист. Утром он подвозил мужчину и его 9-летнего сына, а ночью пришел за расплатой за испачканный салон автомобиля, пишет onliner.by.

Как рассказывают в ГУВД Мингорисполкома, утром 5 января этот 44-летний таксист подвозил отца с сыном в поликлинику. Ребенку нездоровилось, и в пути он почувствовал себя плохо, из-за чего испачкал салон автомобиля. Отец рассчитался за поездку, дал сумму больше положенной, а к вечеру пообещал закинуть на номер мобильника таксиста дополнительные деньги за химчистку.

Водитель такси возмещения не дождался и отправился за расплатой сам. Перед этим он привел себя в нетрезвое состояние, дождался полуночи и вооружился ножом.

Таксиста задержали сотрудники патрульно-постовой службы милиции Ленинского РУВД Минска и сотрудники Ленинского отдела Департамента охраны МВД. Ранее он был судим за совершение хулиганства. Материалы проверки в его отношении переданы в Ленинский РОСК.