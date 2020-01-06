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Дмитрий Турсунов больше не тренирует Арину Соболенко

  • 6.01.2020, 14:51
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Дмитрий Турсунов больше не тренирует Арину Соболенко

Белорусская теннисистка подыскивает нового наставника.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко и российский тренер Дмитрий Турсунов прекратили сотрудничество. Об этом tut.by сообщили в команде Соболенко.

К решению о расставании Арина и Дмитрий пришли в декабре, когда теннисистка проводила предсезонный сбор в Минске. При этом австралийский тренер по физподготовке Джейсон Стейси, пополнивший команду Соболенко именно при Турсунове, продолжит работать с Ариной.

Сейчас Соболенко рассматривает несколько кандидатов на роль тренера, в том числе трудившихся с игроками из топ-10 специалистов. Пока же тренером Арины выступает ее спарринг-партнер Антон Дубров. В первом для Арины поединке в 2020 году коучинг для нее провел именно Антон.

Напомним, что Дмитрий Турсунов стал тренировать Арину Соболенко в июне 2018 года, когда она была 46-й ракеткой мира. Под руководством Турсунова Соболенко впервые в карьере сыграла финал на турнирах WTA серии «Премьер» — как раз в июне 2018-го в Истборне, а позже добыла пять одиночных титулов: в Нью-Хейвене и Ухане — в 2018-м, в Шэньчжэне, Ухане и Чжухае — в 2019-м. Кроме того, в этот период Арина дебютировала в топ-10, а теперь занимает 11-е место в рейтинге WTA.


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