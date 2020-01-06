Видеофакт: Освобожденные из российского плена украинцы опубликовали обращение 3 6.01.2020, 14:45

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Они обратились к мировому сообществу.

Освобожденные политзаключенные призвали мировое сообщество способствовать освобождению около 100 политзаключенных, которые остаются за решеткой в России и встретят там Рождество, соообщает hromadske.ua.

Соответствующее видеообращение опубликовало в Facebook Министерство иностранных дел Украины.

В видео снялись Роман Сущенко, Артур Панов, Николай Карпюк, Алексей Сизонович и Владимир Балух.

Напомним, 7 сентября состоялся большой обмен пленных, из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Павел Гриб и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.