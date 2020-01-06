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«Желаю белорусам смелости и критического мышления!»

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  • 6.01.2020, 15:09
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«Желаю белорусам смелости и критического мышления!»
Николай Дедок

Ситуация в стране развивается стремительно и непредсказуемо.

Бывший политзаключенный Николай Дедок поздравил всех белорусов с праздниками и прогнозирует, что страну ожидает в 2020 году, сообщает palitviazni.info.

«Прошлый год для страны был сложный, но дальше будет еще труднее, - полагает Николай Дедок. - В общем, простых лет для нашей страны не бывает. Поэтому лично мой прогноз на 20120 год таков: будем жить под непрестанной угрозой потери суверенитета».

Николай Дедок отмечает, что от политики напрямую зависит и экономика.

«Что касается экономического положения, то, на мой взгляд, жизнь простых людей будет ухудшаться, - добавляет собеседник. - Но в то же время надо учитывать, что сейчас ситуация развивается очень непредсказуемо, и прогнозы делать очень сложно.

А вот пожелания для всех одинаковые: хочу людям смелости и критического мышления!»


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