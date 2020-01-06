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Евросоюз считает Гуайдо законным спикером парламента Венесуэлы

  • 6.01.2020, 15:12
Евросоюз считает Гуайдо законным спикером парламента Венесуэлы
ХУАН ГУАЙДО
ФОТО: РИА НОВОСТИ / ЛЕО АЛЬВАРЕС

Брюссель призывает Каракас обеспечить условия для надлежащего голосования.

Выборы президента Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, которые состоялись 5 января, были проведены с нарушениями, поэтому Евросоюз продолжит считать оппозиционного лидера Хуана Гуайдо главой парламента страны, заявил спикер Европейской службы по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано, сообщил "Гордон" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Выборы главы Национальной ассамблеи Венесуэлы в воскресенье отмечались серьезными нарушениями и действиями против демократических и конституционных правил функционирования Национальной ассамблеи. Ее глава Хуан Гуайдо не был допущен к ведению сессии, нескольким оппозиционным законодателям не позволили войти в Национальную ассамблею, был блокирован доступ прессы в здание. Неприемлемо, что Национальная ассамблея как законный демократический орган Венесуэлы не была способна выполнять мандат, который она получила от народа Венесуэлы", – сказано в заявлении.

Европейская служба по иностранным делам и политике безопасности подчеркивает, что нарушения привели к дальнейшему углублению кризиса в Венесуэле.

"Исходя из этого, ЕС продолжает считать Хуана Гуайдо законным главой Национальной ассамблеи до обеспечения условий для надлежащего голосования во время избирательной сессии", – добавил Стано.


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