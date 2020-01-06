Топ-5 советских брендов, которые потеряла Беларусь 11 6.01.2020, 15:23

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Пинские спички и не только.

Пинские спички выпускались в городе 127 лет, но, как было недавно объявлено, их производство свернуто с этого года по причине нерентабельности. Это — один из многих брендов, гремевших в царские и советские времена, которые не смогли стать частью экономики современной Беларуси. Tut.by вспомнил, каких еще некогда известных производств и продуктов лишилась Беларусь только за последние пять лет своей новейшей истории.

«КИМ»

В самом конце прошлого года была поставлена последняя точка в истории некогда одного из градообразующих предприятий Витебска — фабрики «Классика индустрии моды» («КИМ»). Экономический суд области завершил растянувшееся на почти пять лет дело о банкротстве фабрики.

Ее история начиналась в 1931 году. Возведенное в ходе первой советской пятилетки предприятие специализировалось на выпуске чулочно-носочных изделий и бельевого трикотажа. Теперь в память от «КИМ», которая в советские времена давала работу нескольким тысячам витеблян, осталось только народное название одного из мостов через Западную Двину и концертный зал «Витебск», создававшийся как дом культуры фабрики.

«Борисовское предприятие музыкальных инструментов»

Последние месяцы (если не дни) в процедуре ликвидации доживает производитель известных в советские времена пианино «Беларусь» в Борисове.

Фабрика была создана в 1935 году и кроме пианино выпускала фортепиано, гитары, цимбалы и прочие музыкальные инструменты. Во времена независимости производственную деятельность фабрика вела до 2006 года, а потом была остановлена из-за аварийного состояния зданий. В том же году из ведения концерна «Белместпром» предприятие было передано на баланс местных властей. В 2018 году было принято решение о банкротстве фабрики и ее последующей ликвидации. Завершить этот процесс планировалось в декабре 2019 года.

«Ивкон»

В сентябре прошлого года в Экономическом суде Минской области было открыто ликвидационное производство в отношении некогда производителя, по мнению многих сладкоежек, самых вкусных в СССР конфет «Коровка» — ивенецкой фабрики «Ивкон».

Ее история началась в 1956 году. В 1990-е годы предприятие было приватизировано, интерес к покупке фабрики даже проявлял главный кондитер постсоветского периода Петр Порошенко. Но кризис 2013-2014 годов и возросшая конкуренция привели «Ивкон» в суд. В 2017 году было возбуждено дело об экономической несостоятельности. С 2018 года из-за роста убытков от продажи и нарастания кредиторской задолженности фабрика остановилась, прошла защитный период и процедуру санации, которая ей не помогла. Ликвидационное производство, установленное судом, истекает в сентябре 2020 года.

«Брестский завод бытовой химии»

Практически одновременно с «Ивконом» было принято решение о ликвидации еще одного известного в советские времена предприятия — «Брестского завода бытовой химии».

На промышленной карте Беларуси он появился в 1970 году. Самым известным продуктом БЗБХ был лак для волос «Прелесть».

В начале 2000-х годов завод был приватизирован. Потом у него несколько раз менялись владельцы, которые, как ни старались, не сумели сохранить производство. В 2016 году на БЗБХ началась санация, но платежеспособность должника не удалось восстановить. В сентябре 2019 года было одобрено ликвидационное производство в течение года.

«Минский завод строительных материалов»

До февраля этого года продлена ликвидация одного из старейших представителей индустрии строительных материалов в стране — Минского завода стройматериалов.

Предприятие было создано в 1925 году на базе двух кирпичных заводов, которые ведут историю еще с царских времен. Во времена независимости в его состав вошел Горынский комбинат строительных материалов. Но минчанам не удалось вытащить из проблем регионала, присоединение которого усугубило их собственные. С 2017 года дело об экономической несостоятельности минского предприятия находится в суде. Завод прошел санацию, но это не улучшило его финансовое состояние.

В целом отметим, что переломным годом, с которого в делопроизводствах судов начинает увеличиваться число заявлений о банкротстве государственных и бывших государственных предприятий, стал 2017 год. В этом году частично снимается запрет на ликвидацию неэффективных государственных производств, содержание которых за счет бюджета стало очень дорогим. Чтобы снизить нагрузку на казну, власти уже не останавливает даже статус «градообразующее предприятие».

Согласно данным из Единого государственного реестра сведений о банкротстве, уже ликвидированы в течение последних пяти лет или близки к этому в строительной отрасли «БобруйскСтройкомплекс» и «Гомельоблстрой», в деревообработке — «Барановичидрев», в мясопереработке — Лидский мясокомбинат и «Могилеврыба», в розничной торговле — ведомственные сети Белорусской железной дороги «Желдорсервис» в Бресте и Могилеве. Одной из самых проблемных в новейшей истории стала льняная промышленность, которая процветала и при царе, и при Советах. В настоящее время ликвидируются заводы в Коханово, Красном, Сморгони и Кировске.