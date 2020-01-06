Надо сделать Беларусь «страной для жизни» для всех белорусов 3 Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор

6.01.2020, 16:05

Михаил Пастухов

Для этого нужно предпринять всего несколько шагов-усилий.

В какой стране мы будем жить? Вопрос во многом носит риторический характер, поскольку будущее трудно угадать. Однако ряд политических «астрологов» берут на себя смелость нарисовать картину 2020 года.

Что «карты» говорят?

По восточному календарю 2020 год считается годом белой крысы. Отсчет нового этапа начинается с 25 января. По предсказаниям астрологов, в год белой крысы надо действовать напористо и уверенно. Только в этом случае «хозяйка года» поможет добиться успехов и преподнесет подарки.

О прогнозах на 2020 год высказались и руководители России и Беларуси. Так, глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что дальнейшая поддержка Беларуси будет оказываться лишь при условии, если все «дорожные карты» по интеграции будут исполнены. По его словам, осталось согласовать последнюю «карту» — 31-ю. Она предполагает создание наднациональных органов, введение единой валюты и образование эмиссионного центра.

Медведев отметил, что в деле интеграции многое будет зависеть от белорусской стороны, которая должна в полной мере выполнить взятые на себя договоренности.

Отвечая на вопросы главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», Александр Лукашенко коснулся вопроса об угрозе суверенитету со стороны России: «Если вдруг Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество. Этого же Запад и НАТО не перенесут, потому что сочтут это за угрозу им». И далее подчеркнул: «Мы сейчас продвигаем ту интеграцию, которая нисколько не умаляет и не уменьшает суверенитета ни России, ни Беларуси».

Мы-то знаем, что Запад молчаливо воспримет факт любых договоренностей России и Беларуси, а НАТО может лишь ближе подтянуть танки к границам нового государства. Но особенность момента состоит в том, что в интеграционном процессе нельзя перейти так называемую «красную линию», после которой интеграция превращается в инкорпорацию.

Почему власти спрятали «карты»?

Несмотря на бравурные заверения властей о безопасности интеграции, содержание «дорожных карт» до сих пор скрывается от общественности. Своего рода сенсацией стала информация Д. Медведева о работе над последней, 31-й картой, о которой ранее никто из высоких переговорщиков не упоминал.

Если такая «карта» имеется в наличии (а в ее реальность приходится верить), то даже не юристу становится понятно, что новое государственное образование не только умаляет, но и уничтожает суверенитет более слабой страны, то есть Беларуси. На этот счет можно привести ряд правовых аргументов.

Во-первых, согласно части второй статьи 1 Конституции, Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей территории. В данном же случае надгосударственные органы будут определять новую политику и требовать подчинения.

Во-вторых, Конституция страны (ст.8) запрещает заключать договоры, которые противоречат ее суверенитету и воле народа. В новом государстве о самостоятельности Беларуси можно будет говорить только формально, учитывая внешние атрибуты государственности в виде символов и президента.

В-третьих, в Беларуси имеется свой Национальный банк и своя финансово-кредитная система. Они не могут подчиняться банкам другой страны, а равно следовать указаниям нового эмиссионного центра. Между тем на этом настаивает российская сторона.

В-четвертых, у нас сохраняется многократно обесцененный белорусский рубль. Он напоминает гражданам страны о нашем плачевном существовании на своем «клочке земли». Тем не менее замена белорусских рублей валютой другой страны будет означать конец белорусской государственности.

В-пятых, объединение Беларуси с другим государством на основе общей экономики и валюты — это важный политический вопрос. Согласно Конституции (ст.ст.3,73), он должен быть вынесен на республиканский референдум. По логике, лишь после выражения большинством граждан Беларуси желания объединиться с Россией в единое государство (федерацию) можно начинать какие-то переговоры.

Следует также отметить, что засекреченный режим переговоров между властями Беларуси и России противоречит общепризнанным принципам международного права и положениям закона «О международных договорах Республики Беларусь» 2008 года (с изм. и доп.). В дальнейшем этот факт может стать весомым аргументом для признания достигнутых договоренностей ничтожными с юридической точки зрения.

Беларусь — страна для жизни?!

Этот слоган давно стал объектом для шуток белорусов, хоть первоначально он создавался для распространения положительного имиджа страны. В настоящее время в действительность этих слов могли поверить лишь представители власти, которые построили себе терема-коттеджи, силовики, ставшие в Беларуси хозяевами жизни, бизнесмены, находящиеся в фаворе у власти, а также дети и родня этих счастливчиков.

Для большинства же белорусов жизнь в Беларуси, по всей видимости, такой не кажется. Многие из них решились покинуть свою родину в поисках лучшей доли. К сожалению, поток этих странников с каждым годом увеличивается.

Может быть, стоит на самом деле сделать Беларусь страной для жизни, причем не для отдельных счастливчиков, а для всех белорусов? Тем более, что для этого надо предпринять всего несколько шагов-усилий.

Первое: отложить подписание договоренностей с Россией по причине их противоречия с Конституцией Беларуси и суверенной волей народа на самоопределение. Свою волю народ может высказать на республиканском референдуме, проведенном в точном соответствии с законодательством.

Второе: преобразовать Беларусь в парламентскую республику, в которой главную роль должен играть демократически избранный парламент. Этот представительный орган будет адекватно выражать волю народа и осуществлять ее через принятые законы.

Третье: локомотивом, который вывезет нас из трудной экономической ситуации, должно стать компетентное и ответственное правительство. Оно должно разработать программу реформ во всех сферах деятельности.

Четвертое: средства на осуществление реформ можно получить за счет отказа от расходов на армию, силовой блок, лишних чиновников.

Пятое: провести справедливую пенсионную реформу, уменьшить страховой стаж, устранить дискриминацию в размерах пенсий. Следует ввести одинаковые правила расчета и выплаты пенсий. Бывшие чиновники и силовики не должны жировать на фоне смехотворных пенсий большинства пенсионеров.

Очевидно, что решение перечисленных задач по плечу лишь новой власти. Рано или поздно она может появиться, если нынешние власти будут медлить с проведением политических и экономических реформ и вести закулисные переговоры о будущем страны.

Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор, «Свободные новости»