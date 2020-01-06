The Economist: Иран и Ирак поднимают ставки 6.01.2020, 16:17

К чему приведет ликвидация генерала Сулеймани?

От аэропорта в Багдаде, где американский воздушный удар убил его, до родного города Керман в Иране за 1300 километров от иракской столицы тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить генерала Кассема Сулеймани. Они вышли в Тегеране и Багдаде, а также в святых для суннитов городах Ан-Наджаф и Кербала. Чиновники обеих стран присоединились к толпам, побиваясь за одним из важнейших командиров Ирана. А пока похоронная процессия продвигалась от города до города, правительства каждой из стран начали реагировать на атаку США, пишет The Economist.

Первый шаг сделал Ирак, где парламент принял резолюцию с призывом ко всем иностранным войскам покинуть территорию страны. Конечно, призыв касался в первую очередь США, у которых 5 тысяч солдат базируются в Ираке. Но вопросом остается то, действительно ли американцы уйдут. Суннитские и курдские политики, в отличие от своих шиитских коллег, хотят, чтобы США продолжали борьбу против "Исламского государства" и тренировали армию Ирака. С 2014 года Америка потратила почти 6 миллиардов долларов на военную помощь для страны. Сами только деньги могут заставить иракское правительство передумать.

В резолюции, не обязательной к исполнению, сказано, что правительство должно "работать над тем, чтобы положить конец присутствию иностранных войск на иракской территории и запретить им использовать иракскую сушу, воздушное и морское пространство по каким-либо причинам". Насколько быстрой будет эта работа, зависит от того, как и где произойдет эскалация конфликта между США и Ираном. Тегеран может пойти на более тревожные шаги. 5 января он заявил, что не будет больше придерживаться каких-либо ограничений, в соответствии с соглашением, подписанным в 2015 году с США и пятью другими странами об остановке иранской ядерной программы.

"Иран продолжит ядерное обогащение без ограничений и согласно техническим нуждам", - заявили в правительстве. Обогащенные ядерные материалы можно использовать в энергетике или в производстве бомб. После того, как Вашингтон вышел из договоренностей в 2018 году, Тегеран постепенно тоже отказывался их выполнять. Последние заявления открывают путь для более серьезных нарушений соглашения. Однако, они не означают, что производство бомб уже началось.

Иран оставил себе пространство для маневров. Он формально не вышел из сделки, чтобы не оттолкнуть других подписантов документа. Также он не объявил об ускорении процесса обогащения ядерных материалов. Но на случай, если отношения с США ухудшатся еще больше, Иран дает понять, что он может накопить большие запасы обогащенного урана, пригодного для производства оружия. И на этом все не заканчивается. Среди ядерных сценариев в распоряжении Ирана есть высылки инспекторов и выход из Соглашения о нераспространении вооружений, которая запрещает строить атомную бомбу. "Сегодняшние шаги ниже этой линии. Они оставляют достаточно большой простор как для переговоров, так и эскалации", - сказал эксперт Международного института стратегических исследований Марк Фицпатрик.

Смерть Сулеймани укрепила мышцы иранских чиновников, которые в конце прошлого года столкнулись с испытанием массовыми протестами. Убийство генерала объединило большую часть общества в трауре. Персы и арабы, авторитаристы и реформаторы, исламисты и националисты - все вышли на улицы. Даже в арабском городе Ахвази на юго-западе Ирана, где враждебность к режиму в Тегеране имеет глубокие корни, тысячи людей почтили память генерала Сулеймани, когда его гроб несли через город. Такая демонстрация добавляет инсайдерам режима уверенности.

"Присутствию Америки на Ближнем Востоке наступил конец", - сказал один из них. Подальше от камер иранцы спорят относительно того, каким они запомнят Сулеймани. Официально он командовал отрядом "Кудс", зарубежным легионом "Стражей исламской революции". Но он не отчитывался перед командирами, которые официально стояли над ним, и о своей работе говорил только с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи. Считается, что Сулеймани был его доверенным лицом. В кафе возле Тегеранского университета некоторые посетители говорят о генерале как о "персидском хане" или лидере, который расширил влияние Ирана и спас страну от внешних угроз, таких как "Исламское государство". Без него, по их мнению, страна станет более уязвимой.

Его провинциальное происхождение также вдохновляет бедных иранцев. Другие считают, что Сулеймани стал слишком могущественным. Во время протестов в 2018-2019 годах иранцы критиковали его зарубежные авантюры, на которые приходилось тратить большие суммы и из-за которые США вводили санкции. Последние причинили боль иранской экономике. Убийство около 1500 мирных демонстрантов в ноябре правительственными силами привело к распространению общественной ярости. Некоторые иранцы призвали запретить публичные похороны для Сулеймани, как запретили для убитых демонстрантов.