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Белорусский экипаж «МАЗ» победил на втором этапе ралли-рейда «Дакар-2020»

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  • 6.01.2020, 16:33
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Белорусский экипаж «МАЗ» победил на втором этапе ралли-рейда «Дакар-2020»
Фото: maz.by

Участники ралли преодолели 393 километра между Аль Важем и Неомом.

Экипаж гонщика Сергея Вязовича победил на втором этапе ралли-рейда «Дакар-2020», который проходит в Саудовской Аравии, пишет «Белсат».

Участники ралли преодолели 393 километра между Аль Важем и Неомом.

Сергей Вязович – мастер спорта Республики Беларусь международного класса по автоспорту, руководитель спортивного коллектива «МАЗ-СПОРТавто».


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