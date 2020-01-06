Белорусский экипаж «МАЗ» победил на втором этапе ралли-рейда «Дакар-2020» 1 6.01.2020, 16:33

1,077

Фото: maz.by

Участники ралли преодолели 393 километра между Аль Важем и Неомом.

Экипаж гонщика Сергея Вязовича победил на втором этапе ралли-рейда «Дакар-2020», который проходит в Саудовской Аравии, пишет «Белсат».

Участники ралли преодолели 393 километра между Аль Важем и Неомом.

Сергей Вязович – мастер спорта Республики Беларусь международного класса по автоспорту, руководитель спортивного коллектива «МАЗ-СПОРТавто».