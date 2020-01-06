Украинский социолог: Зеленский часто себя ведет как Голобородько 6 6.01.2020, 16:48

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Уровень поддержки украинского президента падает, но не такими темпами, как прогнозировалось.

Социолог Ирина Бекешкина в интервью изданию "Сегодня" заявила, что со времени избрания президентом Украины Владимира Зеленского его рейтинг существенно не снизился.

"Потому что 73% (именно с таким результатом он победил на выборах президента. – прим.) – это процент избирателей, которые приняли участие в выборах. А приняли все-таки примерно 50%, то есть 73% берем от 50%. После избрания рейтинг доверия был 70%, сейчас – 63%. Я не считаю, что 7% – это такое существенное снижение", – отметила Бекешкина.

По ее словам, уровень поддержки Зеленского падает, но не такими темпами, как прогнозировалось.

"Потому что каких-то серьезных решений, которые разделяют общество, принято не было. Сдачи позиций Украины в Париже не произошло, но это еще может произойти. Фактически решения были отсрочены на четыре месяца. Что будет на встрече "Нормандской четверки" в Берлине, мы не знаем. В любом случае недовольные будут: одни – что не установился мир, другие – что Украина сдала свои позиции и были перейдены красные линии", – отметила социолог.

По ее словам, Зеленский часто себя ведет как его персонаж в сериале "Слуга народа" Василий Голобородько.

"Приказывает, чтобы снизили цены на бензин, тарифы. И даже если этого не произойдет, люди будут думать, что царь хороший, а бояре плохие, не выполняют то, что требует царь", – добавила Бекешкина.