В Ираке начали подготовку к выводу иностранных войск 6.01.2020, 17:15

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Фото: EPA

Деятельность международной коалиции по борьбе с ИГИЛ в Ираке будет ограничена.

В Ираке начали подготовку к выводу иностранных войск из страны. Об этом сегодня рассказал пресс-секретарь командующего иракскими вооруженными силами Абдель Керим Халф, сообщает "Гордон" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Он пояснил, что резолюция, принятая иракским парламентом накануне, и механизм, подготовленный правительством, предусматривают вывод иностранных вооруженных сил с территории Ирака и ограничение воздушного передвижения для сил коалиции.

По словам представителя иракской армии, под вопросом остаются темы техники, вооружения и материально-технической поддержки со стороны сил международной коалиции, однако переговоры продолжаются.