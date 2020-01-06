Как выросли цены на услуги ЖКХ за пять лет 3 6.01.2020, 17:22

Больше всего подорожали услуги, связанные с водой.

Под занавес уходящего года указом Лукашенко от 30 декабря 2019 г. № 490 на 2020 год установлены новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Ex-press.by выяснил, как изменялись цены на услуги ЖКХ за последние пять лет. Больше всего подорожали услуги, связанные с водой.

№

п/п Наименование жилищно-коммунальной услуги Единица измерения Рост в % 2016-2020 Рост в % 2019-2020 1. Водоснабжение 1 куб. метр ↑236.34% ↑12.54% 2. Водоотведение 1 куб. метр ↑315.94% ↑21.40% 3. Техническое обслуживание жилых домов 1 кв. метр ↑19.42% ↑↓0% 4. Капитальный ремонт 1 кв. метр ↑47.73% ↑29.87% 5. Теплоснабжение (отопление и подогрев воды) 1 Гкал ↑54.57% ↑21.83% 6. Обращение с твердыми коммунальными отходами 1 куб. метр ↑16.72% (в областях) ↑33.92% (в Минске) ↑17.30% (в областях) ↑10.69% (в Минске) 7. Техническое обслуживание лифта На одного проживающего в месяц ↑108.36% ↑2.86% 8. Газ природный: в помещениях без приборов индивидуального учета расхода газа при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения в помещениях с установленными приборами индивидуального учета расхода газа при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов На одного проживающего в месяц ↑49.12% ↑48.24% ↑2.43% ↑2.41% 9. Электрическая энергия: в жилых домах (квартирах), оборудованных электрическими плитами в жилых домах (квартирах), оборудованных газовыми плитами 1 кВт·ч ↑60.16% ↑60.02% ↑8.89% ↑8.88% 10. Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома на одного проживающего в месяц ↑30.19% (в областях) ↑54.72% (в Минске) ↑6.15% (в областях) ↑26.15% (в Минске) 11. Техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома на одну квартиру в месяц ↑2.20% ↑↓0%

Как обещают власти, в наступившем году рост жилищно-коммунальных платежей в расчете на типовую двухкомнатную квартиру и троих проживающих в ней не превысит суммы, эквивалентной 5 долларам США.