Как выросли цены на услуги ЖКХ за пять лет

Как выросли цены на услуги ЖКХ за пять лет3
- 6.01.2020, 17:22
Больше всего подорожали услуги, связанные с водой.
Под занавес уходящего года указом Лукашенко от 30 декабря 2019 г. № 490 на 2020 год установлены новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Ex-press.by выяснил, как изменялись цены на услуги ЖКХ за последние пять лет. Больше всего подорожали услуги, связанные с водой.
№
Наименование жилищно-коммунальной услуги
Единица измерения
Рост в %
2016-2020
Рост в %
2019-2020
1.
Водоснабжение
1 куб. метр
↑236.34%
↑12.54%
2.
Водоотведение
1 куб. метр
↑315.94%
↑21.40%
3.
Техническое обслуживание жилых домов
1 кв. метр
↑19.42%
↑↓0%
4.
Капитальный ремонт
1 кв. метр
↑47.73%
↑29.87%
5.
Теплоснабжение (отопление и подогрев воды)
1 Гкал
↑54.57%
↑21.83%
6.
Обращение с твердыми коммунальными отходами
1 куб. метр
↑16.72%
(в областях)
↑33.92%
(в Минске)
↑17.30%
(в областях)
↑10.69%
(в Минске)
7.
Техническое обслуживание лифта
На одного проживающего в месяц
↑108.36%
↑2.86%
8.
Газ природный:
в помещениях без приборов индивидуального учета расхода газа при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения
в помещениях с установленными приборами индивидуального учета расхода газа при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов
На одного проживающего в месяц
↑49.12%
↑48.24%
↑2.43%
↑2.41%
9.
Электрическая энергия:
в жилых домах (квартирах), оборудованных электрическими плитами
в жилых домах (квартирах), оборудованных газовыми плитами
1 кВт·ч
↑60.16%
↑60.02%
↑8.89%
↑8.88%
10.
Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома
на одного проживающего в месяц
↑30.19%
(в областях)
↑54.72%
(в Минске)
↑6.15%
(в областях)
↑26.15%
(в Минске)
11.
Техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома
на одну квартиру в месяц
↑2.20%
↑↓0%
Как обещают власти, в наступившем году рост жилищно-коммунальных платежей в расчете на типовую двухкомнатную квартиру и троих проживающих в ней не превысит суммы, эквивалентной 5 долларам США.