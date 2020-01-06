закрыть
6 января 2020, понедельник, 19:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Барановичах пьяный парень чуть не откусил палец продавцу

10
  • 6.01.2020, 18:37
  • 1,682
В Барановичах пьяный парень чуть не откусил палец продавцу
Скриншот видео. Источник: https://www.mvd.gov.by

Видеофакт.

Конфликт между покупателем и продавцом разгорелся в продуктовом магазине Барановичей, сообщает МВД.

Безработный местный житель пытался пронести мимо кассы бутылку водки стоимостью около 6 рублей. Его действия хотела пресечь продавец магазина, но пытаясь вырваться, покупатель укусил ее за палец. На срабатывание тревожной сигнализации приехали бойцы местного отдела охраны, которые и задержали нетрезвого мужчину.


популярное за неделю

Мнение

Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин