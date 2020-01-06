В Барановичах пьяный парень чуть не откусил палец продавцу

В Барановичах пьяный парень чуть не откусил палец продавцу10
- 6.01.2020, 18:37
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Видеофакт.
Конфликт между покупателем и продавцом разгорелся в продуктовом магазине Барановичей, сообщает МВД.
Безработный местный житель пытался пронести мимо кассы бутылку водки стоимостью около 6 рублей. Его действия хотела пресечь продавец магазина, но пытаясь вырваться, покупатель укусил ее за палец. На срабатывание тревожной сигнализации приехали бойцы местного отдела охраны, которые и задержали нетрезвого мужчину.