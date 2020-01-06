В Минске впервые будут забирать елки на переработку 6.01.2020, 19:23

фото: tut.by

Когда и куда их отдать.

С каждым годом восстребованность живых елок у белорусов падает: в прошлом году лесхозы продали около 160 тысяч елок, в конце 2012 года — 172,2 тысячи. Тем не менее, спрос на них все еще есть, и в этом году власти придумали, что делать с оставшимися после праздников деревьями. Если раньше елки вывозили на мусорные полигоны и закапывали, что, по утверждениям экологов, вредило экологии, то теперь в Минске (впервые!) елки будут централизованно вывозить на переработку. Tut.by рассказал, куда, когда и как отдать свое дерево.

Первый вариант — для жителей Московского, Октябрьского и Фрунзенского районов

Сбором елок (с которых, кстати, нужно снять все игрушки и мишуру) займутся два оператора по вывозу мусора: «Ремондис Минск» и «Спецкоммунавтотранс». «Ремондис Минск» будет забирать елки в Московском, Октябрьском и Фрунзенском районах Минска. Вывоз запланирован на 19 и 26 января — это два последних воскресенья месяца.

Каждому, кто захочет отдать свою елку, нужно будет вынести дерево из дома за один-два дня до вывоза. Для сбора елок предусмотрено несколько мест. Во-первых, на привычных жильцам площадках для мусора. Во-вторых, если таких площадок для сбора отходов нет (как, например, в Московском районе Минска), то елки нужно выставить возле торцов домов, подъездов. Это места, которые определяют администрации районов, людей об этом должны проинформировать. В-третьих, в частном секторе елки нужно поставить около дома ближе к проезжей части.

«Ремондис Минск» будет свозить елки на свою площадку по переработке в Минском районе. Там деревья будут дробить, материал отсеивать, а затем повезут на производство топливной щепы, компоста или будут использовать для благоустройства в виде каких-либо подсыпок.

Второй вариант — для жителей Центрального, Советского, Партизанского, Первомайского, Ленинского и Заводского районов

У жителей этих районов елки заберет оператор «Спецкоммунавтотранс». Деревья будут вывозить с 7 января по 1 февраля два раза в неделю в зависимости от загруженности специальных площадок для крупногабаритных отходов. Куда можно сносить елки, укажут на сайте ЖКХ районов. Например, на сайте ЖКХ Заводского района столицы такая информация уже есть. Как правило, эта площадка объединяет несколько домов.

«Спецкоммунавтотранс» собранные елки повезет на свой мусоросортировочный завод, там их сожгут на котельной и таким образом отопят свой завод.