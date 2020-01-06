Что ждет белорусских теннисисток в новом сезоне? 4 Григорий Трофименков, «Прессбол»

6.01.2020, 19:41

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Азаренко отсутствует, Саснович — кот в мешке, а Соболенко рассталась с Турсуновым.

Виктория Азаренко

Экс-первая ракетка мира начало сезона пропускает. Это стало понятно во второй декаде декабря, когда ее фамилии не нашлось в старт-листе первого турнира "Большого шлема" — "Australian Open". Тогда же прозвучала новость, что ее команду покидает Вим Фиссетт — бельгийский тренер, сотрудничество с которым продлилось чуть более года. Кстати, столько же, сколько и в первый раз: напомним, он также работал с Викторией в 2015-16 гг.

Фиссетт перебрался в команду японки Наоми Осаки, которая в Мельбурне будет защищать прошлогодний титул. Видимо, к тому моменту уже было известно, какая причина воспрепятствует прибытию Азаренко на зеленый континент и что ее скорого возвращения можно не дождаться. Официально все прояснилось спустя пару недель: наша теннисистка опровергла предположения американских журналистов о завершении карьеры. Их, кстати, беспокойство разделяли и многие болельщики, следившие за "инстаграмом" Виктории. Прошлой зимой, будучи в отпуске, она зачастую обнадеживала подписчиков снимками и "сторис" с кортов и тренажерных залов, намекая: сезон вот-вот — и обязательно будет в форме, рвется играть.

Сейчас же — ничего подобного: на всех фотографиях Вика красуется с сыном, демонстрируя семейную идиллию. 30-летнюю любящую маму, иначе расставившую приоритеты на 2020-й, легко понять: для нее нынче главное — сохранение прав опеки над ребенком. Дело в том, что возобновилась судебная тяжба теннисистки с отцом Лео Александра. Как поясняют СМИ, процесс находится на заключительном этапе.

Параллельно Азаренко заявляет: ничто больше не мешает ей тренироваться. А значит, она рассчитывает продолжить выступления. Правда, пока Вика не заявлена ни на один турнир 2020 года, и здесь все зависит исключительно от успешного завершения слушаний. Не исключено, до североамериканской весенней хардовой серии мы ее так и не увидим.

Здесь важно припомнить: на данный момент Азаренко занимает в рейтинге ВТА 50-ю строчку, откуда в ближайшее время неизбежно опустится. На сколько позиций и куда именно? Глубокого падения в мировой табели о рангах, по крайней мере, до начала апреля ждать не стоит. В прошлом году за три первых календарных месяца белоруска набрала лишь 186 баллов — почти столько же (180) ей дал турнир в Монтеррее в начале апреля. Для сравнения: аналогичную сумму можно заработать на одном "мейджоре" за выход в четвертый круг. А если отнять ее прямо сейчас, то… Виктория расположится на 63-м месте — как раз вслед за Александрой Саснович.

Александра Саснович

Что касается ныне третьей ракетки страны, то она, строго говоря, начала сезон не сегодня в Шэньчжене, а двумя неделями ранее, еще до Нового года. Саша — единственная из белорусских теннисисток, кто сочла достойным для себя вызовом участие на "стотысячнике" (соревновании с призовым фондом 115 000 долларов) во французском Лиможе.

Там Саснович остановилась в шаге от трофея, потерпев поражение в финале от россиянки Екатерины Александровой (1:6, 3:6). Чтобы туда пробиться, белоруске потребовалось выиграть четыре матча, но ни в одном из них ей не противостояла соперница, мастерством превосходящая. С точки зрения рейтинга на пару позиций выше на тот момент находилась разве только представительница России Анна Блинкова. Однако среди достижений 21-летней спортсменки нет даже тех, чтобы были бы сравнимы с успехами Саснович, тоже достаточно скромными. Короче говоря, составить четкого впечатления о готовности Александры и ее видах на первую половину 2020-го не удалось бы при всем желании.

Куда отчетливее помнится, что концовку предыдущего сезона Саснович провалила. Последнюю победу она одержала в первом круге "US Open" в конце августа, после чего последовали пять поражений подряд, в том числе четыре — в первых раундах. А ведь летом, точнее говоря — в мае-августе, у Саши была и вовсе серия из восьми проигрышей кряду, просто-таки унизительная для девушки из топ-50 мирового рейтинга, где на тот момент наша теннисистка находилась.

Как результат — текущее 62-е место в рейтинге ВТА. Причем минчанке грозит еще большее падение, если она не начнет показывать в ближайшее время свой лучший теннис. Во второй зимний месяц Саснович предстоит защитить аж 340 очков — более трети заработанных за предыдущий год! Реально? Сомнительно. Даже крайне удачного жребия на январских соревнованиях, наверное, будет недостаточно. На одном уровне провести два-три матча против оппоненток, сопоставимых по классу, а то и более искушенных, белоруске не удается. В самом худшем случае — и к этому надо быть готовым — к концу зимы Саша рискует выпасть из топ-100.

С другой стороны, сгущать раньше времени краски не стоит. Тем более поводов для пессимизма Саснович пока не дала. Поэтому рассказ о ней завершим на позитивной ноте. Или, во всяком случае, мотивирующей: если в первой трети сезона белоруска будет выступать примерно по прошлогоднему графику, то может стать четвертой в истории белорусской теннисисткой (после Натальи Зверевой, Азаренко и Арины Соболенко), чей суммарный заработок за карьеру превысит 3 миллиона долларов. Сейчас он составляет 2,875 млн.

Арина Соболенко

У Арина эта сумма уже вдвое больше, но, наверное, не это теперь в первую очередь актуально для ведущей белорусской теннисистки. Предыдущий сезон она провела по очень схожему с 2018-м графику. Если вынести за скобки титул в Шэньчжене, где, естественно, хорошо бы подтвердить чемпионское звание, то окажется, что львиная доля рейтинговых баллов, которые необходимо подтвердить, относится ко второй половине календаря. Если детализировать — к отрезку после "Уимблдона".

Зато сейчас есть хороший шанс войти в десятку и, возможно, достигнуть наивысшей для себя в карьере позиции в рейтинге ВТА. Напомним, однажды Арине доводилось подниматься на девятую строчку, откуда, впрочем, она довольно скоро вновь опустилась обратно.

Как полагает сама Соболенко, основания для некоторого роста есть. Потому что она изменила старому плану подготовки в пользу нового, и он должен принести успех. "Как всем, наверное, известно, в этом году я готовилась к сезону в Минске. И шла она гораздо легче, чем в прошлый раз в Таиланде. Там были одни корты и квартира, никакого разнообразия. А сейчас — дом, семья, друзья. Получилось отвлечься от усталости. Очень легко заходит предсезонка. Как будто не работаем даже. Как будто что-то не так… Морально в любом случае легче", — поясняет белоруска.

Еще один принципиальный момент. Два годя кряду Арина становилась самой играющей теннисисткой ВТА-тура из тех, кто входил в итоге в топ-20. Ей уступали все, включая Кики Бертенс, Элину Свитолину, Се Шувэй и Симону Халеп. Впрочем, пример Халеп в этом смысле уже давно устарел, хотя хорош тем, чтобы учиться на чужих ошибках. Румынка уже не заявляется всюду, куда попало, ее замучили травмы, а они неизбежны, чем старше ты становишься. Это прекрасно понимает и Арина, которая не отказывается и от пары (в тандеме с Элиз Мертенс она выступит и в Шэньчжене). "Мы обсудили с Элиз график, чтобы он был более грамотным и сохранялись силы. Наверное, будем объединяться только на самых крупных турнирах. Поэтому их будет меньше", — отметила Соболенко.

Остается верить, что это удачно скажется на одиночке. Как бы то ни было, 11-й рейтинг, а вместе с ним и порядковый номер посева на ближайшем открытом чемпионате Австралии предписывают Арине проходить, по меньшей мере, три круга.

Но пока — Шэньчжень, где на старте Соболенко удалось без малейшего труда (6:3, 6:0) преодолеть барьер в виде россиянки Маргариты Гаспарян. Победа похвальна, хотя толком, на что способна Арина в Китае, понять трудновато.

Причем дальше Арине придется работать уже без того коуча, с которым она одержала свои самые знаковые победы, — Дмитрия Турсунова. В сентябре дуэт уже расходился — всем памятен эмоциональный пост Соболенко в "инстаграме", который сводился к призыву Турсунова вернуться. Тогда белоруска и российский тренер возобновили сотрудничество. Но продлилось оно, выходит, недолго.

Вокруг того, насколько сильно влияет Турсунов на нашу теннисистку и ценны ли его знания и советы, ходили нешуточные споры. С фактами не поспоришь: вместе с Дмитрием белоруска провела полноценную предсезонку в прошлом году, и год этот 2019-й провела не хуже, чем предыдущий. Стало быть, дело не в базе, якобы заложенной предыдущими ее наставниками из Швеции в начале 2018-го. С другой стороны, уместность и адекватность подсказок Турсунова во время матчей, чем чаще телекамеры ловили его слова по время "коучингов, были не так уж однозначны. Порой они сводились сугубо к психологическим внушениям, а временами и вовсе провоцировали спады в игре Арины и отказ от работавшей по ходу игры тактики. Словом, категоричную оценку работе Турсунова дать сложно, если нужно выбирать между "белым" и "черным". Хватало и того, и другого.

Плохо одно: разрыв случился слишком поздно, перед самым началом сезона. Сообщается, будто Арина и Дмитрий пришли к решению о расставанию еще в декабре. Но даже если так, времени на поиск преемника у Соболенко осталось мало. Турнир в Шэньчжене отыграть без тренера еще полбеды, но не "Australian Open". Приезжать на турниры "Большого шлема" без тренера из теннисистов, на что-то претендующих, в последнее время позволял себе только Роджер Федерер...

Григорий Трофименков, «Прессбол»