Жириновский на Красной площади раздал деньги «крепостным и холопам» 38 6.01.2020, 19:50

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Владимир Жириновский

Фото: Антон Белицкий/«Коммерсант»

Лидер ЛДПР провел странную акцию в Москве.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги, сопровождая это словами «крепостные, холопы».

Трансляция встречи велась в прямом эфире в Instagram депутата, позже видеозапись опубликовали на YouTube.

На видео слышно, как Жириновский комментирует происходящее. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — говорит он, раздавая купюры.