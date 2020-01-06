Жириновский на Красной площади раздал деньги «крепостным и холопам»38
- 6.01.2020, 19:50
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Лидер ЛДПР провел странную акцию в Москве.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги, сопровождая это словами «крепостные, холопы».
Трансляция встречи велась в прямом эфире в Instagram депутата, позже видеозапись опубликовали на YouTube.
На видео слышно, как Жириновский комментирует происходящее. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — говорит он, раздавая купюры.