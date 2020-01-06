закрыть
6 января 2020, понедельник, 22:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Маленький госпереворотик» провалился

  • Ольга Кортунова
  • 6.01.2020, 20:19
  • 3,577
«Маленький госпереворотик» провалился
Николас Мадуро

Не вышло у Мадуро фейковое голосование против Гуайдо устроить.

Меж тем Мадуро в Венесуэле подумал, что пока все заняты Ираном и Ираком, можно потихому провести у себя удобненький госпереворотик. И после парламентских выборов, где его сторонники оказались в явном меньшинстве, это меньшинство собралось в тихую - все 40 депутатов и якобы выбрало вместо Гуайдо какого-то мадуровского поца.

Мадура тут же заорал ура, мы победили, запер национальную ассамблею, что бы никого не впускать. А Симонянша из своих рупоров начала продвигать фейк о избрании вместо Гуайдо вот этого мадуроского поца, на весь мир...

Но Гуайдо перелез через забор и организовал реальное голосование, где за его кандидатуру проголосовали более 100 избранных депутатов. А США на деле бдит - Помпео тут же поздравил Гуайдо с переизбранием.

И раша СМИ такие - ну ладно, не получилось, так не получилось... тут же замостили новость об избрании спикером Гуайдо и что его поздравил Помпео, хотя буквально за пять минут до этого дружно мастырили фейк об "избрании" мадуровского поца.

Орфография и стилистика автора сохранены

Ольга Кортунова, Facebook


популярное за неделю

Мнение

Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин