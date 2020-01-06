«Маленький госпереворотик» провалился Ольга Кортунова

6.01.2020, 20:19

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Николас Мадуро

Не вышло у Мадуро фейковое голосование против Гуайдо устроить.

Меж тем Мадуро в Венесуэле подумал, что пока все заняты Ираном и Ираком, можно потихому провести у себя удобненький госпереворотик. И после парламентских выборов, где его сторонники оказались в явном меньшинстве, это меньшинство собралось в тихую - все 40 депутатов и якобы выбрало вместо Гуайдо какого-то мадуровского поца.

Мадура тут же заорал ура, мы победили, запер национальную ассамблею, что бы никого не впускать. А Симонянша из своих рупоров начала продвигать фейк о избрании вместо Гуайдо вот этого мадуроского поца, на весь мир...

Но Гуайдо перелез через забор и организовал реальное голосование, где за его кандидатуру проголосовали более 100 избранных депутатов. А США на деле бдит - Помпео тут же поздравил Гуайдо с переизбранием.

И раша СМИ такие - ну ладно, не получилось, так не получилось... тут же замостили новость об избрании спикером Гуайдо и что его поздравил Помпео, хотя буквально за пять минут до этого дружно мастырили фейк об "избрании" мадуровского поца.

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Ольга Кортунова, Facebook