Почему в Беларуси провалилась антиалкогольная кампания 10 6.01.2020, 20:33

2,286

Административные методы борьбы с алкоголем на сработали.

9,8 литра — именно столько алкоголя приходилось на душу гражданина БССР в 1984 году. Республика (а вместе с ней и Советский Союз, где употребляли еще больше — 14,2 литра) стремительно спивалась. Едва придя к власти, новый генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев объявил о начале антиалкогольной компании, уже пятой по счету (если считать с 1917 года), но самой масштабной. Tut.by рассказывает, как политика трезвости проводилась в Беларуси, где в Минске можно было купить пиво и как за алкогольные грехи пострадал будущий ректор БГУ.

«Женщины зааплодировали, мужчины угрюмо промолчали»

10 июля 1985 года Горбачев приехал в Минск — впервые как лидер страны. Генсек посетил Хатынь, возложил венок к Вечному огню на площади Победы и цветы к памятнику Ленина у Дома правительства. Кроме того, в программе была намечена встреча с простыми минчанами.

Разумеется, белорусские чиновники решили не рисковать. Публику отбирали местные райкомы партии.

— Выклікалі людзей і давалі пэўныя заданні кожнаму. Во свабода слова. Усіх прызначылі на тыя месцы, якія прызначаны для паказу «правадыру». Там ён будзе думаць, што гутарыць з народам, а аказваецца, пад выглядам народу туды пазганялі ўсякага рангу правераных начальнічкаў, — написал в дневнике Михаил Дубенецкий, директор издательства «Мастацкая літаратура».

Но самое интересное было впереди. Кто-то из присутствующих спросил про антиалкогольную кампанию. Генсек ответил, что она будет продолжаться, никаких послаблений делаться не будет. Женщины зааплодировали, мужчины угрюмо промолчали.

Обратите внимание: это была реакция отобранной публики! Почему же антиалкогольная кампания воспринималась в штыки?

«80% взрослых мужчин в России выпивали в среднем около 220 пол-литровых бутылок водки в год»

В то, что с алкоголизацией населения надо бороться, сомнений ни у кого не было.

— Если принять, что российские мужчины выпивают 4/5 общего количества спиртного, и считать, что главные потребители алкоголя — это мужчины в возрасте от 15 до 65 лет, то на одного взрослого мужчину приходилось 180 бутылок водки в год, или в среднем 1 бутылка на два дня, — писал доктор медицинских наук Александр Немцов (автор монографии «Алкогольная смертность в России: 1980−1990-е»).

Исследователь начал заниматься проблемой в начале 1980-х. Тогда вся официальная советская статистика по этому вопросу оставалась засекреченной (ее откроют лишь после 1988-го). Как оказалось позже, расчеты Госкомстата РСФСР и Немцова не сильно отличались.

— Но так как в России все-таки есть мужчины, которые вообще не пьют или пьют мало (по [исследователю] Бехтелю, немногим более 20% выпивали 1 раз в месяц или реже), то получается, что 80% взрослых мужчин выпивали в среднем около 220 пол-литровых бутылок водки в год (по данным последнего отчета Всемирной организации здравоохранения на 2019 год, белорусский мужчина выпивает в год 90 бутылок водки. — Прим.).

Такой подробный анализ по Беларуси исследователи не проводили. Но решение принималось в комплексе по ситуации во всем СССР. Возможно, эти или аналогичные цифры попали на стол к высшему начальству. Точнее, к членам Политбюро (руководящего органа КПСС) Егору Лигачеву и Михаилу Соломенцеву. Именно они убедили Горбачева в 1985 году начать антиалкогольную кампанию.

«У нядзелю зусім не прадаваліся спіртныя напоі, і апахмяліцца можна было толькі півам»

«С буквой О — сила, с буквой И — могила» — антиалкогольный плакат для детей, выпущенный в 1929 году Госмедиздатом. Неизвестный художник. Фото: wikipedia.org

В первой половине мая 1985 года появились три постановления — ЦК КПСС, Совета министров и Президиума Верховного Совета СССР. Аналогичные документы были приняты во всех союзных республиках.

Указ Президиума Верховного Совета БССР

20 мая 1985 г. «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения»

1. Распитие спиртных напитков на улицах, на стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и в других общественных местах, кроме предприятий торговли и общественного питания, в которых продажа спиртных напитков в розлив разрешена (…), или появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет наложение административного взыскания в виде предупреждения или штрафа в размере от двадцати до тридцати рублей. (…)

3. Распитие спиртных напитков на производстве (…) или пребывание на работе в нетрезвом состоянии влечет наложение административного взыскания в виде штрафа в размере от тридцати до пятидесяти рублей.

25. Лицо, которое вследствие злоупотребления спиртными напитками ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничено судом в дееспособности, и над ним устанавливается попечительство. Это лицо может совершать сделки по распоряжению имуществом, а также получать заработную плату, пенсию или иные виды доходов и распоряжаться ими лишь с согласия попечителя, за исключением мелких бытовых сделок.

26. Хронические алкоголики, уклоняющиеся от добровольного лечения или продолжающие пьянствовать после лечения, подлежат направлению в лечебно-трудовые профилактории для принудительного лечения и трудового перевоспитания на срок от одного года до двух лет.

С алкоголем боролись административными методами, и Беларусь не была исключением.

— Желающим выпить надо везде создавать максимальные неудобства, начиная с магазина, — заявил руководитель БССР Николай Слюньков.

За результатами дело не стало. Количество магазинов, которые торговали спиртными напитками, сократилось в БССР на 70%, предприятий общепита — на 80%.

— У нядзелю зусім не прадаваліся спіртныя напоі, і апахмяліцца можна было толькі півам, — вспоминал о тех временах Анатолий Астапенко, автор «Синей книги белорусского алкоголика». — Не цяжка сабе ўявіць, якія страшэнныя чэргі ўтвараліся ў тых рэдкіх мясцінах гораду, дзе яно прадавалася, дарма, што выходны дзень.

Как писал Астапенко, он был вынужден уехать из минского микрорайона Серебрянка в центр города и стоять два часа в очереди, чтобы получить два бокала пива.

Охота на будущего ректора

С пьянством пытались бороться административными методами. Так, с 1 июня до 1 октября 1985 года к ответственности было привлечено более 1,8 тысячи членов белорусской компартии. Из них около 1,3 тысячи исключили из партии. На тот момент это ставило крест на дальнейшей карьере.

Одним из «жертвенных баранов» стал Федор Капуцкий, тогда первый заместитель министра высшего и среднего специального образования БССР. 14 мая 1985 г. прошла защита докторской диссертации одного из его коллег. Сам Капуцкий был членом ученого совета. Как это принято, после защиты оппоненты, знакомые, несколько родственников (всего человек десять) отметили событие в одном из ресторанов. А через сутки один из оппонентов, ученый из Москвы, умер в поезде. По словам Капуцкого, тот человек продолжал пить и перед дорогой, и в поезде. Но через три дня началась антиалкогольная кампания. Требовалась жертва, и первого замминистра сделали организатором мероприятия.

Сначала Капуцкому дали выговор. Потом в Комитет партийного контроля пошли жалоба и анонимка. Первого заместителя министра сняли с работы и не пожелали выслушать. Ученый пытался попасть к Слюнькову, но тот его не принял. Через некоторое время, когда ученый уже работал ректором БГУ (в 1990—1996 годах, затем его сменил Александр Козулин. — Прим. TUT.BY), он встретил Слюнькова и спросил его, почему с ним тогда так обошлись.

— Ответ был следующий: «Не помню», — рассказывал Капуцкий в интервью «Народной газете».

Антиалкогольная кампания перекинулась и на литературу.

— Рэдактары і галоўліт (цензурный орган. — Прим.), згубіўшы ўсякае пачуццё рэальнасці, пачалі выкідаць з усіх твораў сучасных і нават класічных усё, што напамінае аб спрадвечным чартоўскім зеллі, — написал в дневнике поэт Максим Танк, руководитель Союза писателей Беларуси.

За 5−6 часов — 5 тысяч бутылок технического спирта

Как писал в дневнике Михаил Дубенецкий, жители Советского Союза буквально завалили ЦК КПСС письмами, где выражали несогласие с тем, какими методами осуществляется кампания. Поэтому настроение чиновников стало меняться.

— І вось той самы Слюнькоў, які не так даўно патрабаваў «стварыць максімальныя цяжкасці, нязручнасці тым, хто хоча купляць спіртныя напоі, раптам днямі, 11 верасня [1985 года] на пленуме ЦК КПБ ужо крытыкаваў тых, хто ў антыалкагольнай кампаніі «зайшоў занадта далёка», — фиксировал в дневнике Дубенецкий.

Дальше он процитировал выступление Слюнькова:

— Вось я пытаю першага сакратара Брэсцкага абкама партыі таварыша Сакалова (Ефрем Соколов, в 1987-м сменил Слюнькова на посту руководителя БССР. — Прим.), колькі ў самім Брэсце магазінаў, якім дазволена прадаваць спіртное, а ён сказаў… Колькі вы думаеце, таварыш Сакалоў назваў? — Два! Уяўляеце сабе: два! На такі горад! Ды гэтага ж кожнаму з нас час ад часу трэба купляць гэтыя прадукты. Ну і як гэта зрабіць? У кіламетровых чэргах?! Не, таварыш, далекавата зайшлі некаторыя з нас! Трэба быць рэалістамі!

Антиалкогольная кампания продолжалась. В результате за два года продажа спиртных напитков в Беларуси сократилась наполовину. Производство плодово-ягодных вин к 1990 году — на 60%. Но в ответ люди стали использовать технические напитки. За семь месяцев 1985 г. (по сравнению с тем же периодом) продажа денатурата увеличилась на 63%. Например, в Вилейке за один из дней за 5−6 часов продали 5 тысяч его бутылок.

«Антиалкогольная кампания спасла в Беларуси около 75 тысяч жизней»

Антиалкогольная кампания завершились три года спустя. Пожалуй, решающим аргументом стал начинающийся экономический кризис. В бюджете банально не хватало денег, поэтому на высокие материи решили не обращать внимания.

Решающая битва произошла 8 октября 1988 года на заседании Политбюро. Председатель Совета министров СССР Николай Рыжков предложил отменить кампанию. По воспоминаниям премьера, участники дискуссии перешли на крик и откровенную брань, личные оскорбления. Против выступили главные инициаторы кампании — Егор Лигачев и Михаил Соломенцев.

Рыжкова поддержали четыре человека, в том числе Николай Слюньков, который, напомним, активно боролся с алкоголизмом, когда работал в Беларуси. Казалось бы, вот он, результат горбачевской перестройки: чиновники могли свободно высказать свое мнение. Но до первых свободных выборов (в 1989-м жители СССР избрали народных депутатов на альтернативной основе) был еще год. А тогда Слюньков мог озвучить свое мнение лишь потому, что являлся членом Политбюро. Если бы он попробовал заявить свой протест в 1985-м, то быстро попрощался бы с должностью.

В результате Горбачев принял позицию большинства, и антиалкогольная кампания была остановлена. Хотя формальный запрет на продажу алкоголя до 14 часов был отменен лишь в 1990-м.

Итоги антиалкогольной кампании оказались противоречивыми. С одной стороны, падение продаж спиртного спасло огромное количество людей. Чтобы это утверждение не выглядело голословным, приведу расчеты упомянутого выше Александра Немцова. Как утверждал ученый, по результатам кампании реальное потребление алкоголя в СССР сократилось приблизительно на 27%. Это привело к падению смертности на 12% среди мужчин и на 7% среди женщин. По расчетам Немцова, антиалкогольная кампания спасла 1 миллион 220 тысяч жизней за 1986−1991 годы. А вот после того как антиалкогольная кампания была свернута, показатели смертности, в особенности мужской, резко выросли.

Что касается Беларуси, то здесь антиалкогольная кампания сохранила жизни около 75 тысяч человек. Средняя продолжительность жизни выросла на полтора года у мужчин и на полгода у женщин. Но в 1993 году эти показатели вышли на ту линию роста, которая существовала до начала антиалкогольной компании (данные по монографии Ларисы и Дмитрия Шахотько «Домохозяйство, семья и семейная политика в Беларуси».

С другой стороны, антиалкогольная кампания серьезно подорвала бюджет. Как рассказывал белорус Кондрат Терех, последний министр торговли СССР, только за два года из оборота выпало 63 млрд рублей. Выросла и теневая экономика. Но самое главное — то, что правильная сама по себе идея проводилась сверху, силой и без учета мнения специалистов.

Впрочем, один из инициаторов антиалкогольной кампании продемонстрировал правильность своих идей на практике. 29 ноября прошедшего года Егору Лигачеву исполнилось 99 лет. Может, это и есть пример для подражания?